Coronavirus : 12 décès supplémentaires dans les établissements de soins de la Région ce mercredi

"La croissance du nombre de personnes hospitalisées en Bourgogne-Franche-Comté du fait de l’épidémie COVID-19 reste continue, avec aujourd’hui 976 patients pris en charge, dont 229 en réanimation" explique l'ARS dans son bilan quotidien.

12 patients décédés ce mercredi

Par ailleurs 232 décès, soit douze de plus que ce mardi, sont à déplorer dans les établissements de santé de Bourgogne-Franche-Comté.

1,2 million de masques

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté salue "le formidable élan de solidarité" de ceux et celles qui fournissent des masques qui "participent à la protection des soignants" dans notre région. "Des dons à hauteur de 1,2 million d’unités pour les masques de protection (d’autres équipements comme des blouses ou du gel hydro-alcoolique font aussi l’objet de dons). Des dons qui ont été réalisés "en complément de l’approvisionnement régulier issu des circuits logistiques nationaux" précise l'agence.

L'ARS dit également merci aux entreprises ou aux écoles

L’Agence Régionale de Santé remercie par ailleurs "les entreprises, établissements scolaires, institutions, collectivités, qui se sont manifestés et continuent à le faire en nombre. La répartition de ces matériels est assurée au bénéfice des soignants et des aides à domicile dans les 8 départements de Bourgogne-Franche-Comté, avec l’appui logistique des préfectures".

Pas besoin de masques en l'absence de symptômes

L'ARS qui rappelle également la très grande importance des gestes barrières et de distanciation sociale (se laver les mains régulièrement, tousser dans son coude, arrêter les embrassades et ne pas se serrer les mains) explique de nouveau que le port de masques chirurgicaux n'est "pas recommandé sans présence de symptôme".

Les patients transférés du CHU de Dijon - CHU

50 patients transférés en Bourgogne-Franche-Comté

Par ailleurs dans un communiqué paru mardi matin le CHU de Dijon explique que pour "répondre aux besoins des établissements de la région, 50 patients de Bourgogne-Franche-Comté ont été transférés sur ces trois derniers jours (samedi, dimanche et lundi NDLR.) vers les hôpitaux des régions Auvergne Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur, dans le cadre d’une opération d’ampleur mobilisant des moyens aériens (avion privé, hélicoptères sanitaire et militaire) et terrestres."