Coronavirus : 12 décès supplémentaires en Centre-Val de Loire

Depuis le début de l'épidémie, 658 personnes sont décédées du coronavirus en région Centre Val-de-Loire soit 12 personnes de plus qu'hier.

Par département on dénombre depuis hier : quatre victimes supplémentaires en Eure-et-Loire, trois dans l'Indre comme dans le Cher et deux dans le Loiret.

Moins de patients en réanimation, plus de retours à domicile

Aujourd'hui on compte 139 patients en réanimation dans les hôpitaux du Centre Val-de-Loire, soit six de moins qu'hier. Il s'agit de malades dont l'état s'est amélioré et qui ont pu entrer dans des services dits de soin de suite où ils restent sous surveillance. Par ailleurs 14 personnes de plus qu'hier ont pu rentrer chez elles après avoir été hospitalisées, soit un total de 1.070 anciens malades.

La situation préoccupante des EHPAD

La situation dans les EHPAD reste préoccupante. Le nombre de résidents contaminés poursuit sa progression : 2.225 vendredi, 2.303 hier samedi et 2.337 aujourd'hui dimanche 26 avril soit 34 malades de plus en une journée. Parmi eux, 1.211 ont été testés positif au Covid-19 soit 11 de plus qu'hier.

Quant au nombre de victimes dans les EHPAD du Centre Val-de-Loire, lui aussi augmente légèrement. Depuis hier, on en compte quatre de plus. Par département on recense depuis hier : deux victimes supplémentaires dans l'Indre et une dans le Cher ainsi que dans l'Eure-et-Loire.