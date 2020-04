Coronavirus : 12 nouveaux décès en région Centre-Val de Loire

On déplore 12 nouveaux décès dus au coronavirus en région Centre-Val-de-Loire ce dimanche 19 avril selon le bilan quotidien de l'Agence Régionale de Santé (ARS).

En région Centre-Val-de-Loire, on compte en tout 238 décès en EHPAD et 284 en milieu hospitalier

Aujourd'hui dimanche 19 avril, 12 personnes de plus sont décédées du coronavirus en Centre-Val-de-Loire : 8 décès en milieu hospitalier et 4 décès dans les Ehpad.

Ce dimanche, en milieu hospitalier, on déplore trois nouvelles victimes dans l'Indre, deux dans le Loiret, une en Eure-et-Loire, ainsi que dans le Cher et en Indre-et-Loire

Dans les Ehpad, le Covid-19 a fait deux victimes dans le Cher, une dans l'Eure-et-Loire ainsi que dans le Loir-et-Cher

522 morts depuis le début de l'épidémie dans notre région

La région Centre-Val de Loire fait partie des plus touchées par l'épidémie de coronavirus. Le bilan est lourd : 522 personnes sont mortes au total. 4.284 personnes ont été testées positives dans la région depuis le début de la crise sanitaire. On déplore en tout 284 décès en milieu hospitalier et 238 dans les Ehpad.

Eure-et-Loir : 63 morts en milieu hospitalier et 55 dans les Ehpad

Loiret : 55 morts en milieu hospitalier et 35 dans les Ehpad

Cher : 42 victimes dans les hôpitaux et 46 dans les Ehpad

Indre : 44 morts en milieu hospitalier et 49 dans les Ehpad

Indre-et-Loire : 49 décès à l'hôpital et 27 dans les Ehpad

Loir-et-Cher : 31 décès à l'hôpital et 26 dans les Ehpad

Le nombre de patients en réanimation augmente légèrement

Signe que la crise est encore loin d'être terminée, le nombre de patients en réanimation augmente à nouveau légèrement par rapport à hier. Ils sont désormais 171 soit quatre de plus que ce samedi 18 avril. Cependant, le nombre de malades sortis de l'hôpital et de retour chez eux est lui aussi un peu supérieur à hier : 869, soit 16 de plus.

L'Eure-et-Loir, toujours le département le plus touché

Dans notre région, l'Eure-et-Loir reste le département le plus touché par le coronavirus. On y compte désormais 118 victimes soit deux de plus qu'hier. En tout 63 personnes sont mortes en milieu hospitalier et 55 en EHPAD.

Une progression plus importante dans le Berry

Aujourd'hui c'est le Berry qui compte le plus de nouvelles victimes. Trois dans l'Indre, et trois autres dans le Cher ce qui porte le bilan à respectivement 93 et 88 personnes décédées.