Coronavirus : "120 personnes par jour se font vacciner à la salle polyvalente de Laval"

Depuis l'ouverture du centre de vaccination à la salle polyvalente, 1.955 mayennais sont fait vacciner (chiffre arrêtén au 4 février). Ce samedi, Bruno Bertier, premier-adjoint de la ville, qui remplaçait le maire Florian Bercault parti en congé paternité, a dressé un premier bilan du fonctionnement du centre.

La ville a déboursé 154.291€ pour l'installation de cette structure. Entre huit et douze agents municipaux seront mobilisés chaque jour dans ce centre de vaccination. Actuellement, quatre lignes sur huit sont ouvertes dans la salle polyvalente. Des doses du vaccin anglais Astrazeneca sont attendues prochainement, mais silence radio sur les quantités.

120 vaccins par jour

La ville de Laval et la Protection Civile pourront faire face à une intensification de la campagne de vaccination d'après le docteur Éric Paris, du centre hospitalier. "On adapte son fonctionnement dans les semaines qui viennent en fonction des vaccins que nous allons avoir et des capacités humaines que nous aurons pour faire tourner les lignes de vaccination". D'après Bruno Bertier, 120 personnes par jour se font vacciner dans la salle polyvalente. Et la ville dispose d'assez de moyens pour en vacciner le double, 240 quotidiennement.

Tous les patients lavallois qui ont reçu la première dose recevront bien la deuxième. Pas de pénurie veut aussi rassurer la mairie de Laval qui dépense pour cette campagne de vaccination près de 40.000€ par semaine. Sur les 2.000 patients vaccinés, 55% sont des habitants de la ville, 40% habitent l'agglomération et 5% viennent d'ailleurs.