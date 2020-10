Selon les chiffres officiels publiés ce vendredi soir par Santé publique France, le pays a enregistré 122 décès liés au Covid-19 sur les dernières 24 heures ainsi que plus de 25.000 nouveaux cas positifs.

Coronavirus : 122 décès et plus de 25.000 nouveaux cas en 24 heures en France

La France a enregistré 122 décès en milieu hospitalier liés au Covid-19 sur les dernières 24 heures, un chiffre qui tend à grimper, de même que celui des admissions en réanimation, selon le bilan publié ce vendredi soir par Santé publique France.

Le pays compte également plus de 25.000 cas supplémentaires de contamination par le nouveau coronavirus en 24 heures. Le nombre total de décès depuis le début de l'épidémie atteint 33.303.

Hausse des nouvelles admissions dans les services de réanimation

Les nouvelles admissions dans les services de réanimation des hôpitaux poursuivent leur hausse marquée : 171 patients lundi, 226 mardi, 193 mercredi, 219 jeudi et 212 vendredi, détaille l'AFP.

Cet indicateur est l'un des plus surveillés par les autorités, qui redoutent un engorgement des services d'urgence et de soins intensifs. Le pays compte 1.791 malades du Covid-19 actuellement hospitalisés en réanimation, soit 50 de plus que la veille. Le ministre de la Santé Olivier Véran a précisé ce jeudi que la France disposait de 5.800 lits de réanimation.

Le taux de positivité des personnes testées augmente aussi : 12,9% vendredi, contre 12,6% la veille.