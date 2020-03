Coronavirus : 124 cas en Drôme-Ardèche, un deuxième Drômois décédé

L'épidémie de Covid-19 a fait une deuxième victime dans la Drôme. Après la Nyonsaise de 89 ans décédée après son transfert à Marseille, l'autre habitant de Nyons qui faisait partie des premières personnes contaminées dans la Drôme est mort. Cet octogénaire qui souffrait par ailleurs de graves problèmes pulmonaires était hospitalisé dans un état critique à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon.

La Drôme parmi les départements les plus touchés

Selon le dernier bilan de l'agence régionale de santé, il y a désormais 77 cas officialisés dans la Drôme soit six de plus sur les dernières 24 heures en sachant que la majorité des cas ne sont plus dépistés. La Drôme est l'un des 35 départements les plus touchés en France, considéré comme "zones d'exposition à risque" selon Santé publique France. En Ardèche, 47 personnes sont comptabilisées dont 7 de plus ces dernières 24 heures.