Coronavirus : 13,8% des Français ont reçu une dose de vaccin, la France démarre cette semaine la production

C'est à Saint-Rémy-sur-Avre, en Eure-et-Loir, que doit démarrer mercredi la production de vaccins contre le Covid-19 en France. Delpharm va fabriquer des doses du produit BioNTech, partenaire de l'américain Pfizer, a indiqué Bercy à l'AFP ce lundi. "Ils vont commencer par la production de lots-tests dans un premier temps, pour s'assurer que tout est conforme aux standards de qualité attendus et basculeront ensuite le plus rapidement possible sur de la production de lots commerciaux", a précisé le ministère de l'Economie français à l'agence de presse. On ne sait pas encore combien de lots sortiront de cette usine française, car "les entreprises ne souhaitent pas à ce stade communiquer sur le volume attendu" selon Bercy.

Le gouvernement s’est fixé comme objectif d’avoir administré au moins une dose de vaccin à 10 millions de Français mi-avril. À ce jour, 9,3 millions de personnes, soit près de 14% des Français, ont reçu une première dose. "2 millions de Français ont été vaccinés en une semaine", a affirmé le ministre de la Santé Olivier Véran ce lundi sur TF1, affichant sa confiance pour les semaines à venir.

"250 millions de doses" produites en France d'ici la fin de l'année

Outre Delpharm, le Suédois Recipharm va produire des vaccins pour l'entreprise américaine Moderna, "à horizon mi-avril", dans son usine française de Monts (Indre-et-Loire, ouest). Le façonnier Fareva devrait lui lancer "fin mai, début juin" la production du CureVac, qui est encore soumis à la condition d'autorisation de mise sur le marché, dans ses usines de Pau et de Val-de-Reuil (Eure, ouest), a précisé Bercy. Enfin, le Français Sanofi va produire pour Janssen (filiale de Johnson & Johnson), à Marcy-l'Etoile (Rhône, sud-est).

"Quand on met tout ça bout à bout, on est sur au moins 250 millions de doses qui sortiront des sites français d'ici à la fin de l'année, en cumulé", d'après Bercy. Un chiffre qui ne comprend pas le vaccin mis au point par Sanofi, espéré pour le second semestre, si les essais cliniques s'avèrent concluants.

