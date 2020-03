Coronavirus : 13 personnes cas confirmés en Haute-Garonne

Alors qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole ce soir sur la crise du coronavirus, l'épidémie poursuit son développement. La Haute-Garonne jusque-là relativement épargnée compte six cas supplémentaires soit 13 personnes désormais testées positives.

Des malades âgés de 25 à 70 ans.

Le CHU de Toulouse a pris en charge 11 patients sur les treize touchés. Les deux premiers cas diagnostiqués en fin de semaine dernière sont sortis de l'hôpital. Parmi les personnes malades, on compte cinq femmes dont la plus jeune a 25 ans et quatre hommes dont le plus âgé à 70 ans, auxquels il faut ajouter un couple de 48 et 54 ans. L'ARS précise : "Ces personnes résident à Toulouse, dans son agglomération et dans le sud de la Haute-Garonne".

Les services sanitaires mènent une enquête pour identifier les proches ou les personnes qui auraient pu être en contact avec ces malades.

RAPPEL : Pour toute information générale sur le coronavirus, le numéro vert national est désormais accessible 24h/24 au 0800 130 000