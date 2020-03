Coronavirus : 130 cas confirmés en France, les établissements scolaires fermés dans 9 communes de l'Oise

Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon annonce ce dimanche soir 130 cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en France. Dans le plus gros foyer en France, l’Oise, les rassemblements sont annulés et les écoles des neuf communes les plus touchées seront fermées ce lundi.

Ce dimanche à 16 heures, les autorités sanitaires comptabilisent 130 cas de Coronavirus Covid-19 depuis le début de l'épidémie en France, révèle Jérôme Salomon, directeur général de la Santé. Sur ces 130 cas, 12 sont guéris, deux sont décédés, 116 sont hospitalisés pour des raisons d'isolement, et neuf sont dans un état grave.

Le cluster (regroupement de cas) le plus important est dans l'Oise, avec 47 cas au total. Tous les rassemblements dans le département sont annulés. Et dans les neuf communes les plus touchées, dont Creil et Crépy-en-Valois, il a été décidé de fermer les établissements scolaires. Le secrétaire général de la santé conseille également de limiter les déplacements, ne pas se rendre dans les grands rassemblements, et de privilégier le télétravail. Ces consignes s'appliquent aussi pour l'autre important foyer, en Haute-Savoie. Le cluster de La Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie) "est constitué de 10 personnes".

Trois cas de coronavirus Covid-19 sur l'île de Saint-Barthélemy ont été aussi été officialisés par la préfecture de Guadeloupe et l'Agence régionale de santé (ARS), plus tôt dans la journée.

Mosaïque épidémiologique

Compte tenu de la diversité des cas de figure sur le territoire, ce que Jérôme Salomon appelle "une mosaïque épidémiologique", il n'y a pas de consignes nationales. C'est pour ça qu'il y a des "différences de consigne en fonction des spécificités locales", explique-t-il. Le directeur général de la santé conseille de suivre les consignes du département.

Il rappelle aussi les mêmes recommandations : reporter ses voyages, réduire les contacts avec les personnes fragiles telles que les personnes âgées, ne pas se serrer la main ou se faire la bise, se laver les mains, jeter son mouchoir après usage, éternuement dans le coude, et ne saturez pas le 15 pour les questions non-médicales. Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800 130 000.

Plus de mesure de confinement de retour des zones à risque

Aucune mesure de confinement ne s’applique désormais aux élèves et personnels de retour des zones à risque (Italie du Nord, Chine hors Hubei, Iran…). Ces mesures du stade 1, destinées à éviter l’entrée du virus en France, n’ont plus d’utilité selon les autorités sanitaires dès lors que le virus circule en France. Seuls les élèves et les personnels de retour de la province du Hubei ou d’un des deux « clusters » du territoire français (Oise et Haute-Savoie) font l’objet à titre conservatoire de telles mesures et jusqu’à nouvel ordre. Tous les voyages scolaires hors de France quelle que soit la destination sont suspendus ou reportés.

Depuis samedi, l'Hexagone a franchi le seuil symbolique des 100 cas depuis la fin du mois de janvier, devenant le deuxième foyer du coronavirus en Europe après l'Italie (1.694 cas).