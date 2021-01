Coronavirus: 1336 Landais vaccinés en une semaine

La campagne de vaccination s'accélère dans les Landes. 6000 doses sont arrivées mardi dans les Landes et rien que ce mercredi matin, plus de 100 personnes ont été vaccinées. Le député landais Lionel Causse décrit une montée en puissance; lui qui a participé à la cellule de suivi en Préfecture. La semaine prochaine, 8400 autres doses seront acheminées dans les Landes.

Ce mercredi, 1336 Landais avaient été vaccinés. Et ce en quelques jours puisque la campagne de vaccination a débuté doucement le 7 janvier. Une grande partie des vaccinés vient des Ehpad. Aux résidents, faut ajouter les professionnels de santé: hospitaliers, libéraux et pompiers.

Une dizaine de centres de vaccination pour la phase 2

Lundi 18 janvier, la phase 2 va commencer avec la vaccination des personnes fragiles de plus de 75 ans. Une phase qui va durer plusieurs semaines. Il faudra en effet compter avec les doses qui seront livrées et les créneaux disponibles dans les centres de vaccination. Dans un premier temps, il y aura trois centres de vaccination dans les Landes. Trois centres adossés aux hôpitaux de Dax, Mont-de-Marsan et Saint-Sever. Celui de Mont-de-Marsan est déjà ouvert, depuis la semaine dernière. Dax et Saint-Sever commencent à piquer ce jeudi. D'autres centres seront installés au cours de la semaine prochaine. D'après le député Lionel Causse, il y aura huit autres centres: à Aire-sur-l'Adour, Mimizan, Labrit, Dax, Amou, Biscarrosse, Capbreton ainsi qu'une équipe mobile qui gérera le nord-est du département.

Concernant la phase 1, elle se poursuit dans les Ehpad landais et ce jusqu'à la fin du mois. Ce sont quelques 4500 personnes âgées qui résident dans les 80 établissements du département. L'Agence régionale de santé se félicite du taux de vaccination. Dans les établissements de Labrit, Saint-Vincent-de-Paul et Onesse-Laharie, le taux avoisine les 90%. "Il n'y a pas de défiance" explique Didier Couteaud, directeur de de l'ARS dans les Landes. "Malgré le début de la phase 2, notre priorité reste les personnes âgées vulnérables vivant en collectivité. Actuellement, on compte une vingtaine de clusters dans les Ehpad landais." Depuis le début de l'épidémie, 112 résidents sont morts.