Coronavirus : 14 décès supplémentaires mais 9 personnes de moins en réanimation en Centre-Val-de-Loire

Selon le bilan actualisé de l'Agence Régionale de Santé, on a enregistré 14 décès supplémentaires en 24 heures en raison de l'épidémie de Covid-19. On compte au total, entre les décès en secteur hospitalier et les décès dans les Ehpad, 689 décès en Région Centre-Val-de-Loire. On compte 376 décès à l'hôpital et 313 en Ehpad.

Le Loir-et-Cher, département le plus touché en une journée avec 5 décès enregistrés

On enregistre pour ce mardi 28 avril :

Loiret : 2 décès supplémentaires en milieu hospitaliser, un décès supplémentaire en Ehpad

Loir-et-Cher : 4 décès supplémentaires en milieu hospitalier, un décès supplémentaire en Ehpad

Eure-et-Loir : pas de décès

Cher : 1 décès supplémentaire en milieu hospitalier, deux décès supplémentaires en Ehpad

Indre : 1 décès supplémentaire en milieu hospitalier, un décès supplémentaire en Ehpad

Indre-et-Loire : 1 décès supplémentaire en milieu hospitalier, pas de décès en Ehpad

Au total, l'épidémie de coronavirus a fait 689 victimes dans notre région. On déplore 376 décès en milieu hospitalier et 313 dans les Ehpad.

Eure-et-Loir : 84 morts en milieu hospitalier et 80 dans les Ehpad

Loiret : 69 morts en milieu hospitalier et 41 dans les Ehpad

Cher : 57 victimes dans les hôpitaux et 65 dans les Ehpad

Indre : 64 morts en milieu hospitalier et 66 dans les Ehpad

Indre-et-Loire : 58 décès à l'hôpital et 31 dans les Ehpad

Loir-et-Cher : 44 décès à l'hôpital et 30 dans les Ehpad

Légère hausse des patients en réanimation

Heureusement, on enregistre 9 personnes de moins en réanimation en Centre-Val-de-Loire : 131 au lieu de 140 pour la journée du lundi 27 avril. Le nombre de retours à domicile progresse au aussi : 1.138 au lieu de 1.089 lundi.