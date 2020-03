Coronavirus : 140 nouveaux cas en Île-de-France, des classes fermées dans l'Essonne

L'épidémie de coronavirus continue de se répandre en France et en région parisienne, l'un des foyers de contamination désormais. 140 nouveaux cas ont été enregistrés ce mardi, forçant les autorités à prendre des mesures.

Désormais, l'Île-de-France compte 440 cas de coronavirus. On en a enregistré 140 nouveaux rien que ce mardi 10 mars, annonce l'Agence régionale de Santé (ARS), dans son bilan quotidien.

Parmi ces nouveaux cas, un frère et une sœur de Villejust dans l'Essonne. L'aîné étudie au lycée Vilgenis de Massy et sa sœur est scolarisée au collège Jules Verne de Villebon-sur-Yvette. Par conséquence, tous les élèves de leurs classes de terminale professionnelle et de 3e sont confinés chez eux pendant 14 jours. Au collège, deux élèves d'une autre classe sont invités à rester chez eux également.

L'université d'Evry touchée

Un étudiant de l'université d'Evry Courcouronnes a aussi été diagnostiqué. Il a été directement traité par l'établissement, expliquent les autorités et le médecin de l'université a demandé aux étudiants ayant partagé un cours avec lui de rester chez eux.

Enfin, un nouvel agent de l'Assemblée nationale a été testé positif.