Coronavirus : 141 personnes sont décédées du Covid-19 en Provence-Alpes-Côte-d'Azur

C'est le département des Bouches-du-Rhône qui compte le plus de personnes contaminées par le Covid-19 dans la région : 950 d'après l'Agence Régionale de la Santé. Le nombre de cas est beaucoup moins élevé dans le Var : 209, on en compte 183 dans les Alpes-Maritimes, 82 dans le Vaucluse, 59 dans les Hautes-Alpes et 25 dans les Alpes-de-Haute-Provence.

6204 testées positives au Covid-19

Au total, sur les 6204 personnes positives au Covid-19 , 1512 sont aujourd'hui hospitalisées, 374 sont en réanimation. Depuis le début de l'épidémie 141 personnes sont décédées des suites du virus. C'est logiquement donc dans les Bouches-du-Rhône aussi qu'on dénombre le plus de décès : 65.

Suite à l'appel de l'ARS pour aller épauler les équipes dans les hôpitaux d'Ile de France et du Grand Est, une centaine de professionnels de santé ont quitté la région pour aller apporter leur soutien.