Coronavirus : 149 soignants ont développé des effets secondaires après avoir reçu le vaccin AstraZeneca

149 soignants vaccinés avec le vaccin AstraZeneca ont développé des "syndromes grippaux de forte intensité" depuis le début de la campagne, le samedi 6 février. Selon les chiffres de l'Agence nationale de la sécurité du médicament (ANSM), cela représente 1,49% des soignants ayant reçu la première injection.

"Nous avons reçu 149 déclarations de pharmacovigilance entre le 6 et le 10 février matin" mentionnant ces effets secondaires (fièvre élevée, courbatures ou céphalées) rapporte l'ANSM. Environ 10.000 soignants ont reçu le vaccin AstraZeneca en France et la plupart des cas ont été rapportés chez des professionnels de santé d'âge moyen de 34 ans. "Ces effets indésirables sont connus et décrits avec les vaccins" explique l'ANSM.

à lire aussi VIDÉO - Coronavirus : Olivier Véran a reçu la première dose du vaccin AstraZeneca

Pas de signaux équivalents dans d'autres pays

"A ce jour, il n'y a pas eu de déclarations équivalentes dans d'autres pays" poursuit l'agence, qui prévient que "ces déclarations constituent un signal potentiel et font l'objet d'une surveillance particulière au regard notamment de l'intensité de ces effets". Les données ont été partagées avec l'Agence européenne des médicaments (EMA) et les établissements de santé sont informés de ce signal potentiel.

Invité ce vendredi matin sur franceinfo, Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, a déclaré que ce "signal doit être pris au sérieux, analysé". "On sait que dans les 48h qui suivent une vaccination on peut avoir des réactions de ce type, un syndrome grippal. Ce qui surprend un petit peu c'est qu'apparemment, il faut analyser les chose, il semble y en avoir un petit peu plus qu'attendu. Mais on sait qu'une fraction de personnes jeunes peuvent développer ce genre de symptômes" a-t-il déclaré.

Selon Alain Fischer, le même lot de ce vaccin AstraZeneca est actuellement utilisé dans 21 pays d'Europe et pour l'instant seule la France semble touchée par cet "apparent petit excès". L'Agence nationale de sécurité du médicament demande de ce fait aux hôpitaux "de vacciner de façon échelonnée le personnel d'un même service afin de limiter le risque potentiel de perturbation du fonctionnement des services de soin".