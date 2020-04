Coronavirus : 15 000 masques signés Eminence attendus courant mai à Saint-Gilles

C'est le nerf de la guerre, ces derniers jours : trouver des masques, pour faire front devant la pandémie de covid-19. A Saint-Gilles (Gard), Eminence va fournir les habitants. Ce jeudi, le maire Eddy Valadier fait un point complet sur la situation et la gestion de la crise sanitaire dans sa commune. Les masques, commandés par la Métropole, sont attendus courant mai.

15 000 masques alternatifs commandés

La priorité au début de l'épidémie a été de trouver des " _masques de protection respiratoire individuelle, du gel hydroalcoolique, des gants et des sur-blouse_s" pour les soignants. De la crise précédente du H5N1, la ville de Saint-Gilles disposait d’environ 5000 masques de type FFP2. Plus de 4 000 ont été donnés aux personnels soignants, médecins et infirmières de Saint-Gilles mais aussi du CHU de Nîmes.

"Des nouveaux cas continuent malheureusement à arriver dans les hôpitaux. Alors que nous connaissons des journées ensoleillées, il ne faut surtout pas relâcher vos efforts." Eddy Valadier, maire de Saint-Gilles

La commande porte sur 15 000 masques alternatifs "en tissu réutilisables, lavables à 60° et qui respectent les normes" édictées par les services sanitaires. C'est l'agglomération Nîmes Métropole qui l'assure, le contrat ayant été signé avec l’entreprise gardoise Eminence. La livraison est attendue "à partir de la deuxième quinzaine du mois de mai". Ces masques seront distribués gratuitement à l’ensemble des Saint-Gilloises et des Saint-Gillois.