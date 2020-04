Coronavirus : 15.000 patients et hospitaliers d'Ille-et-Vilaine vont être testés au Covid-19

Il s'agit du premier test sérologique développé et fabriqué en France pour le coronavirus et on le doit à la société NG Biotech implantée à Guipry-Messac en Ille-et-Vilaine. Il se fait sur bandelette à partir de l'analyse d'une goutte de sang. 2.000 patients et 13.000 hospitaliers du département vont pouvoir en bénéficier dès le début du mois de mai sur la base du volontariat. C'est ce que précise, dans un communiqué, le fonds Nominoë, un fonds de dotation du CHU de Rennes dans le cadre du mécénat. En parallèle, une étude épidémiologique sera menée pour comprendre le comportement du coronavirus en milieu hospitalier.

Une méthode validée

La méthode de test, proposée par NG Biotech, est jugée fiable et a été validée par l'Institut Pasteur et différentes autorités scientifiques. Elle est donc simple et rapide avec un résultat en 20 minutes. Cette action est dirigée par un comité scientifique dédié associant des professeurs membres du comité scientifique de Nominoë et les chefs de service de virologie, d'infectiologie et de la médecine du travail. Dans ce contexte, Nominoë lance un appel à ses mécènes pour alimenter un fonds d'urgence permettant de protéger les soignants et de faire avancer la recherche.