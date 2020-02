Coronavirus : "15 jours confinés à la maison, ça va être un peu long, mais on va faire avec"

Le couple habite dans les environs de Valence. Ils sont rentrés dimanche soir de Venise par avion. Ils soulignent qu'aucune recommandation ne leur a été faite à leur arrivée à l'aéroport de Lyon, aucun masque distribué, aucune prise de température.

En voyant l'ampleur que prenait l'épidémie en Italie, ils ont pris eux même leur disposition. "Lundi, on est resté bien connectés aux informations" explique Laurent, "on a appelé le SAMU, et les recommandations étaient claires : je reste chez moi, et je prends ma températures 2 à 3 fois par jour tant qu'aucun symptôme se manifeste, pendant 15 jours. Et les employeurs, c'est à eux de se positionner, parce qu'on m'a expliqué qu'aucune prise en charge par la Sécurité Sociale n'était prévue."

Télétravail pour 15 jours et les parents pour faire les courses

Laurent et son épouse travaillent dans la banque, leurs employeurs leur ont demandé de faire du télétravail : "ma hiérarchie m'a demandé de ne pas me rendre sur mon lieu de travail, ni chez mes clients, de travailler depuis mon ordinateur portable. J'ai un métier qui me permet de le faire" raconte Laurent.

Le couple évite toute sortie, tout contact avec une personne extérieure : "moi j'ai mes parents qui habitent pas loin, donc ils vont aller faire des courses pour nous, les déposer à l'entrée de la maison et on ira récupérer les sacs quand ils seront partis!" poursuit Laurent.

Les enfants eux sont en vacances chez les grands-parents..Et Laurent n'est pas angoissé, il ne veut pas rentrer dans la panique : "15 jours, ça va être un petit peu long, mais on va faire avec" conclut-il dans un sourire.