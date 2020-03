L'épidémie de coronavirus continue de s'étendre en France. Selon un nouveau bilan annoncé ce mercredi soir, le virus a causé 15 nouveaux décès et près de 500 cas supplémentaires ont été confirmés en 24 heures. Le bilan est de 48 morts et 2.281 cas confirmés depuis le début de l'épidémie.

Coronavirus : 15 nouveaux décès et 497 cas de plus en 24 heures

Le nombre de cas de coronavirus continue à augmenter en France. Selon le dernier bilan des autorités, communiqué mercredi soir, l'épidémie a causé 48 décès et touché 2.281 personnes depuis le début de son expansion dans le pays. C'est 15 décès de plus et près de 500 nouveaux cas en 24 heures. Le ministre de la Santé a confirmé que tous les établissements scolaires de Corse et ceux de 16 communes à l'est de Montpellier vont fermer pour quinze jours.

Toutes les régions métropolitaines sont touchées, ainsi que quatre territoires d'outre-mer : la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion. Tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont interdits en France. Les visites en maison de retraite sont suspendues. Emmanuel Macron fera une déclaration télévisée à 20h ce jeudi.

105 personnes en réanimation

Sur les 2 281 cas que compte le pays, 105 personnes sont actuellement en réanimation. Parmi les 48 personnes décédées, il y a 25 hommes et 23 femmes. 33 personnes avaient plus de 75 ans et présentaient de "nombreuses maladies chroniques" et six avaient plus de 65 ans, a annoncé Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé.

La France reste au stade 2 de l'épidémie

"Certaines régions comptent des centaines de cas, d'autres quelques dizaines. Le virus ne circule donc pas activement sur l'ensemble du territoire. Nous restons donc au stade 2 de l'épidémie", a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran. Il a aussi expliqué qu'il est "normal que les consignes nationales ne soient pas appliquées partout puisque chaque situation, évolution, exige une réaction spécifique. Cela ne signifie pas un défaut d'anticipation, mais une capacité d'adaptation."

Tous les établissements scolaires fermés en Corse et à l'est de Montpellier

Le ministre a précisé qu'il y a dix situations de regroupement de cas : en Haute-Savoie, dans l'Oise, autour du rassemblement de Mulhouse dans le Haut-Rhin, dans le Morbihan avec trois villes touchées, en Corse, dans l'Aude (Occitanie), dans le Calvados et l'Hérault.

Tous les établissements scolaires sont fermés en Corse à compter de ce jeudi et pour quatorze jours. Le virus touche 51 personnes sur l'île. Mêmes mesures pour 16 communes à l'est de Montpellier. Dans ces deux zones, les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits.

Toutes les visites en maison de retraite suspendues

Ce mercredi soir, le ministre de la Santé a rappelé que toutes les visites ont été suspendues dans les Ehpad et les établissements de soins de longue durée pour protéger les personnes âgées, particulièrement vulnérables, sauf "exception accordée localement par les directeurs d'établissement". "J'ai conscience de l'isolement que cela représente pour les personnes âgées, du poids que ça représente pour les familles qui souhaiteraient exprimer toute leur attention à leurs proches. Mais en temps d'épidémie, la protection prime", a-t-il insisté.

Il a assuré que "toutes les mesures seront prises pour rendre cette situation plus simple pour les personnes âgées et leurs proches", avec la mise en place de visioconférence notamment.

Emmanuel Macron à la télévision ce jeudi soir

Face à cette crise, qu'il a déjà qualifiée d'"exceptionnelle", Emmanuel Macron doit faire une première déclaration solennelle à la télévision, jeudi soir à 20h, à trois jours du premier tour des élections municipales.

Dans la matinée, dès 9h, Edouard Philippe, entouré de cinq de ses ministres dont la Santé et l'Intérieur, recevra à Matignon les présidents des Assemblées et des groupes parlementaires, ainsi que les chefs de partis et les présidents des associations d'élus. Cette mobilisation au sommet laisse présager l'annonce d'un passage à la vitesse supérieure dans la riposte au virus.

Selon la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, le président va "sans doute s'employer à rassurer les Français": "Il est important d'avoir la parole du président dans une crise sanitaire inédite pour notre pays et aux conséquences économiques inédites", a-t-elle déclaré.

"Le plus dur est devant nous"

Dans le pays, les experts préparent déjà le terrain depuis plusieurs jours : "Le plus dur est devant nous", a ainsi prévenu mercredi matin le professeur Jean-François Delfraissy, président du comité national d'éthique. Pour ce spécialiste des maladies infectieuses, "la question essentielle pour les semaines qui viennent (sera) le pourcentage et le nombre de formes graves" nécessitant une prise en charge notamment en réanimation.

De très nombreux événements annulés ou reportés

L'accélération de l'épidémie contraint à l'annulation ou au report de nombreux événements, ou à jouer les rencontres sportives à huis clos comme le match de Ligue des champions PSG-Dortmund, disputé sans public ce mercredi soir et quelque 450 manifestations sportives de niveau national.