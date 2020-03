Coronavirus : après l'annulation de Laval Virtual, des annulations en cascades dans les hôtels lavallois

C'est un coup dur pour les hôteliers lavallois. L'édition 2020 du salon Laval Virtual, la 22ème édition, est annulée à cause du coronavirus. Laval Virtual est un salon international consacré à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, prévu du 22 au 26 avril à la salle polyvalente de Laval. Mais cette année, n'y aura aucun exposant, aucun visiteur, seules quelques conférences devraient avoir lieu par Internet, par réalité virtuelle, mais sans spectateurs physiquement présents à Laval.

Un manque à gagner pour les professionnels du tourisme

Laval Virtual, c'est 300 exposants venus notamment de Chine et du Japon, 18 000 visiteurs, la moitié de professionnels, la moitié de grand public, et 400 personnes mobilisées pendant cinq jours sur le salon - accueil, sécurité, hygiène, restauration. Mais face à l'avancée de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a décidé d'interdire tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes jusqu'à nouvel ordre.

Dès l'annonce par les organisateurs de Laval Virtual, les annulations de réservations se sont enchaînées dans les hôtels lavallois, comme au Marin Hotel près de la gare. "Laval Virtual c'est un des événements clefs de l'année, c'est environ 2.000 2.500 personnes qui cherchent à se loger chaque jour pendant la durée du salon. Beaucoup d'hôtels du département sont sollicités", assure Laurent Orliaguet, le propriétaire du Marin Hôtel. Et la clientèle habituelle ne suffira pas à compenser les pertes, "on peut espérer retrouver notre clientèle affaire sur ces dates, ce qui est perdu, c'est le surplus de prix. On a tous maintenant des logiciels qui adaptent les tarifs en fonction de la demande. Pour nous ça a un impact de peut-être 10 à 15 euros par chambre un moins chaque jour", ajoute l’hôtelier.

Plus de 45 000 euros de pertes en quelques jours

Des pertes estimées à plus de 20 000 euros pour l'hôtel Best Western de Paris, rue de la Paix à Laval. L'établissement était complet, les 50 chambres étaient réservées pour Laval Virtual. En cumulant toutes les autres annulations des derniers jours, les pertes se chiffrent à plus de 45 000 euros de manque à gagner. Mais pour le moment le patron Jean Yves Trehen n'envisage pas d'avoir recours au chômage partiel, "on a 10 personnes en CDI, derrière il y a des familles, des enfants, des gens qui ont des engagements".

Toutes les entreprises sont au ralenti.

"Depuis une semaine on se prépare à tout puisque des annulations il y en a tous les jours, on a eu une première vague en début de semaine dernière sur des séminaires et des groupes de tourisme. Toutes les entreprises sont au ralenti. Nous avions des séminaires prévus avec des gens des quatre coins du monde, ils resteront chez eux, personne ne bouge. A cela s'ajoutent les réservations qui auraient dû venir, et qu'on va attendre ou peut-être qui ne viendront jamais. C'est très inquiétant car dans notre domaine toutes les charges sont fixes, charges de personnels ou de remboursements de crédits", déclare le patron de l'hôtel.

Une série noire pour les hôtels Lavallois, qui avaient déjà enregistré beaucoup d'annulations en décembre pendant les grèves contre la réforme des retraites.

Les organisateurs de Laval Virtual ont déjà commencé à travailler sur l'édition 2021, car cette annulation ne remet pas en cause la pérennité du salon. L'agglo de Laval ne va pas, par exemple, retirée la subvention accordée malgré l'annulation.