Coronavirus : les premiers chiffres des pertes économiques dans le Morbihan

Le chiffre d'affaire d'une entreprise sur trois en Bretagne serait impacté par le virus. La préfecture du Morbihan a réuni via un Facebook Live ce mercredi matin, les acteurs des secteurs économiques et de la santé du département pour faire le point sur une "crise sanitaire et économique".

Les pertes économiques liées au Coronavirus dans les entreprises du Morbihan commencent à être mesurées. Ce mercredi matin, la préfecture a réuni des représentants des différents secteurs économiques impactés (tourisme, culture, commerce, banque, agriculture...) et l'ARS afin de faire un point de situation. Cette réunion était retransmise via un Facebook Live.

13% des entreprises touristiques fermées

67% des entreprises touristiques morbihannaises ouvertes à cette période de l'année font face à une baisse de chiffre d'affaire. Les trois quart d'entre elles évoquent des annulations directes ou à venir. Dans le département, 13% de ces entreprises ont dû fermer temporairement.

"La télévision a eu un effet stop, un effet psychologique sur les réservations, rapporte Patrice Levy, directeur de l'Agence de Développement du Tourisme morbihan. Les professionnels se demandent s'ils vont signer leur contrat saisonniers. Ils ont peur de ne pas pouvoir tenir leurs engagements si la crise perdure."

100% de pertes dans les zones de circulation du virus

"On enregistre _30 à 40% de baisse de chiffre d'affaire dans l'hôtellerie et jusqu'à 100 % d'annulations dans les zones de circulation du virus_. Est-ce que les assurances pourront pallier à ce manque ?", s'interroge Bruno Kerdal, président de l'Union des Métiers des Industries de l'Hôtellerie du Morbihan.

Des stocks de lait qui s'entassent

Dans le secteur de l'agriculture, les conséquences directes du COVID-19 se mesurent sur les exportation vers la Russie et surtout vers la Chine, plus gros client de la viande et du lait produits dans le département. "Les stocks de lait augmentent, on n'arrive pas à les exporter. Il manque des dockers en Chine", précise Laurent Kerlir, président de la Chambre d'agriculture du département avant de noter des changements de comportement spécifiques du consommateur, "il y a bien une augmentation de la vente des conserves et des pâtes."

Les gens ne sortent plus

Du côté du secteur culturel, les chiffres ne sont pas rassurants non plus avec les annulations en cascade et pas seulement, "on note aussi une baisse de la fréquentation des spectacles programmés, regrette Véronique Charlot, directrice adjointe de la DRAC Bretagne. Les gens ne sortent plus."

"Les premiers départements touchés seront les premiers à sortir de la crise"

Le préfet, Patrice Faure, a détaillé une liste de sept mesures mises place par le gouvernement afin d'aider les entreprises en difficultés avant de rassurer les acteurs présents et les spectateurs, "les premiers départements touchés par la crise, comme le Morbihan, seront les premiers à en sortir et à retrouver une activité normale."

Des arrêtés prorogés

Les arrêtés pris jusqu'au 14 mars dans les clusters et le cordon sanitaire seront prorogés étant donné que "la date du 14 mars correspondait à une quatorzaine mais dans ces zones il y a encore des personnes infectées, constate Patrice Faure. Donc il n’y a aucune raison que les arrêtés s’arrêtent."

Par ailleurs, la préfecture a "décidé de ne plus parler de cluster mais de zone de circulation active du virus".

Désormais, tous les mercredi, se tiendra un Facebook Live à 11h00 avec le "G7", c'est le nom donné par le préfet, Patrice Faure, à l'ensemble des acteurs présents ce matin pour veiller à la santé économique des entreprises du département.