Coronavirus : pour l'épidémiologiste Amiénois Maxime Gignon, le confinement est "la bonne décision"

Emmanuel Macron a annoncé lundi soir le renforcement des mesures de confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus en France. Avec 1.210 nouvelles contaminations et 21 décès en 24 heures, le bilan officiel a atteint les 148 morts et 6.633 cas depuis le début de l'épidémie en France, selon le bilan établi lundi par le site Santé publique France.

Le Professeur Maxime Gignon, épidémiologiste au CHU d'Amiens et responsable de la prévention et des risques a répondu aux questions des auditeurs de France Bleu Picardie et fait un point sur la situation de l'établissement Picard.

France Bleu Picardie : est-ce que le président de la République a annoncé la bonne décision ? Même si le mot confinement généralisé n'est pas employé.

Maxime Gignon : Le terme n'est pas employé et cela a pu d'ailleurs provoquer un peu de confusion dans l'esprit des Français mais clairement, le ministre de la santé a précisé les choses. On est en situation de confinement. C'est la bonne mesure, c'est la mesure nécessaire pour freiner absolument la propagation de ce virus. Il se partage entre êtres humains par les postillons, par les petites gouttelettes de salive que l'on va projeter soit en parlant soit en éternuant soit en toussant et c'est en restreignant nos relation sociales, en voyant le moins de gens possibles que l'on va freiner sa propagation. On a absolument besoin de cela pour limiter le nombre de malades dans les semaines qui viennent et pouvoir étaler sur les semaines les mois à venir et ainsi pouvoir éviter de dépasser les capacités de notre système de santé. Donc c'est la bonne décision et il faut absolument qu'on la respecte individuellement et collectivement

Y a t-il trop d'indiscipline en France ?

Je ne sais pas si c'est de l'indiscipline. Je ne dirai pas forcément cela. En tous cas on est dans une situation qui est inédite pour tout le monde. On a pas connu de crise sanitaire de cette ampleur depuis extrêmement longtemps. Et je pense que c'est compliqué avec ce risque qui est invisible. On est vraiment dans une situation où il y a une attaque d'un virus contre la population Française et ce virus se propage se propage très facilement. Il est invisible et dans notre entourage, peut-être que certains ont des proches qui sont déjà touchés et malades mais la grande majorité des gens ne se rend pas encore compte de l'impact de ce virus.

Que dîtes vous à ceux et celles qui continueraient de se serrer la main ou de se faire la bise en arrivant au travail ?

Ils prennent des risques. Des risques pour eux mêmes, de se faire contaminer et ils prennent surtout le risque de le transmettre. Considérez que vous avez le virus. Même si on ne l'a pas il faut faire comme si c'était le cas et se dire je veux éviter de le transmettre à mes a enfants, à mes parents, mes cousins, mes collègues de travail et donc je prends des mesures de distances sociales, je ne sers plus la main, je ne fais plus la bise. Alors évidemment ce sont des comportements qui sont ancrés dans nos pratiques habituelles mais c'est important pour éviter la transmission de ce virus.

Quelle est la situation au CHU d'Amiens ?

Elle suit la situation nationale et donc on se prépare. On se prépare depuis plusieurs semaines, depuis le mois de janvier. Là, en effet la préparation s’accélère. On sait que l'épidémie, ces jours-ci double tous les trois jours. Si aujourd'hui on était à près de 7.000 cas, dans trois jours on sera à 14.000 et dans six jours à 21.000. C'est pour cela que l'on a pris des mesures qui visent à libérer des lits pour accueillir les patients qui auront besoin d'être hospitalisés et notamment des lits en réanimation. Depuis quelques temps on avait déjà ouvert une unité de vingt lits, hier on en a ouvert une nouvelle de vingt lits supplémentaire et on est en capacité d'en ouvrir une troisième de vingt lits et de monter en charge très très vite sur les services d'hospitalisation et sur la réanimation. On a déprogrammé toutes les interventions chirurgicales qui ne sont pas urgentes, qui peuvent attendre quelques semaines ou quelques mois. Donc en dehors de la cancérologie et des maternités où c'est compliqué de faire attendre les gens, on fait passer des messages pour libérer des lits et du personnel.

Y a t-il des risques de saturation comme dans le Grand Est ?

Le risque existe d'un point de vue collectif et national. Nous actuellement, on en est pas là. Depuis quelques temps on avait déjà ouvert une unité de vingt lits, hier on en a ouvert une nouvelle de vingt lits supplémentaire et on est en capacité d'en ouvrir une troisième de vingt lits et de monter en charge très très vite sur les services d'hospitalisation et sur la réanimation. On a déprogrammé toutes les interventions chirurgicales qui ne sont pas urgentes, qui peuvent attendre quelques semaines ou quelques mois. Donc en dehors de la cancérologie et des maternités où c'est compliqué de faire attendre les gens, on fait passer des messages pour libérer des lits et du personnel.

Il y a assez de personnel pour s'occuper des accidentés de la route ? Des victimes d'infarctus ?

C'est là tout l'enjeu de l'organisation des hôpitaux en situation de crise. C'est de pouvoir y faire face tout en gardant ces activités urgentes, habituelles. Il faut pouvoir continuer à les prendre en charges dans les meilleures dispositions possibles pour assurer des soins de qualité et en toute sécurité. On est en train de s'organiser pour cela.