Les policiers et gendarmes mayennais en première ligne face au coronavirus pour réaliser des contrôles

Les nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus entrent en vigueur ce mardi midi. "Nous sommes en guerre" a martelé ce lundi soir Emmanuel Macron. Sans prononcer le mot de confinement, le chef de l'État nous demande à tous de limiter nos déplacements, pour les quinze prochains jours. Une attestation sera obligatoire pour justifier tous nos trajets, seuls les déplacement pour aller au travail, faire des courses, ou aller chez le médecins sont autorisés. L'attestation est à télécharger sur Internet, mais vous pouvez aussi la faire à la main, par écrit.

Nous sommes en guerre

Pour s'assurer que tout le monde respecte les règles, 100.000 policiers et gendarmes vont être mobilisés pour des contrôles. Si vous n'avez pas d'attestation, vous serez verbalisés : 38 euros d'amende dans un premier temps, jusqu'à 135 euros dans un deuxième temps. Comment vont se passer ces contrôles ? Vivien Garreau, secrétaire départemental en Mayenne du syndicat unité police SGP-FO, était l'invité de France Bleu Mayenne ce mardi matin.

Vous êtes très sollicitées, les forces de l'ordre, depuis deux ans, entre les Gilets Jaunes et les manifestations contre la réforme des retraites. Vous n'êtes pas épuisés ?

Effectivement, après ce sont des mesures exceptionnelles. On sait qu'il faut être particulièrement sur le terrain, plus que d'habitude, les personnels soignants en sont la preuve, ils sont épuisés. On travaille avec notre direction pour que des collègues se mettent au repos pendant que d'autres travaillent. Les mesures du gouvernement limitent les déplacements, donc théoriquement, je pense que la majorité est civique, et donc les gens resteront chez eux et respecteront les instructions.

Vivien Garreau, secrétaire départemental en Mayenne du syndicat unité police SGP-FO. Copier

Comment cela va se passer sur le terrain ? Vous allez arrêter chaque personne dans la rue ? Chaque véhicule ?

Les gens vont remplir des attestations sur l'honneur, des déclarations administratives sur le site internet, pour chaque déplacement. La personne atteste sur l'honneur d'aller à tel ou endroit ou tel endroit, pour aller travailler, faire ses courses ou aller voir un médecin.

Les collègues feront ce qu'ils pourront faire. Je pense que les personnes vont jouer le jeu, et il y aura des verbalisations pour les gens qui ne sont pas de bonne foi, qui se déplaceront sans remplir d'attestation ou sans motif valable. La plupart des personnes sont intelligentes.

On a demandé des masques, des gels hydroalcooliques, on en a reçu vendredi. On demande à ce que ce soit renouvelé, que les policiers les aient en permanence lors des contrôles, parce que même si la circulation sera limité, les collègues seront au contact.