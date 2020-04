Coronavirus : 117 décès en Meurthe-et-Moselle, 125 dans les Vosges depuis le début de l'épidémie

D'après les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé, 117 personnes sont décédées du Covid-19 en Meurthe-et-Moselle, et 125 dans les Vosges. 781 patients sont hospitalisés sur les deux départements. Mais le nombre de passage quotidien aux urgences baisse depuis la fin du mois de mars.

Six patients atteint du coronavirus du Grand-Est ont été admis à l'hôpital de Bayonne dimanche 29 mars.

Selon le dernier bilan communiqué par l'Agence régionale de santé, on recense 1574 décès liés au Covid-19 dans le Grand Est. 4801 patients sont hospitalisés, dont 937 en réanimation.

En Meurthe-et-Moselle, 117 personnes sont décédées du virus, et 125 dans les Vosges. On compte 781 hospitalisations sur les deux départements, dont 207 en réanimation. 442 personnes sont sorties de l'hôpital. Parmi les résidents d'Ehpad et d'établissements médico-sociaux, 515 cas de coronavirus ont été recensés.

Mais l'Agence régionale de santé note également un net recul du nombre de passages quotidiens aux urgences pour suspicion de Covid-19. Le 5 avril , 170 passages aux urgences ont été enregistrés dans la région Grand Est, contre plus de 600 le 30 mars. Le nombre de consultations liées au coronavirus dans les associations SOS-Médecins de la région a également chuté depuis la fin du mois de mars.

Évolution du nombre de passages quotidien aux urgences pour des suspicions de Covid-19 dans le Grand Esr.

Pour soutenir les hôpitaux du Grand Est, 4000 soignants se sont portés volontaires. Parmi eux, plus de 1000 infirmiers.