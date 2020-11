Coronavirus : 16 clusters dans les EHPAD d'Indre-et-Loire

Ce mercredi 18 novembre, l'Agence régionale de santé (ARS) confirme 16 clusters de COVID-19 dans les EHPAD d'Indre-et-Loire. Pour rappel, on définit un cluster lorsqu'il y a minimum 3 cas détectés. Depuis quelques semaines les établissements du département souffrent d'une hausse significative de contaminations à la COVID-19 et déplorent plus d'une vingtaine de décès. Alors des questions se posent pour savoir comment le virus a pu circuler aussi rapidement dans les EHPAD.

Ici, il y a 99% de malades d'Alzheimer, c'est compliqué pour eux de respecter les gestes barrières. - Abdelkabire Essalhi, directeur de l'EHPAD Debrou à Joué-lès-Tours.

Le profil des résidents atteints de troubles cognitifs, amenés à beaucoup circuler à l'intérieur des EHPAD, que les établissements ne peuvent empêcher par éthique, contribue à faire circuler rapidement le virus. A l'EHPAD Debrou de Joué-lès-Tours, il y a eu 50 cas dont 34 résidents et 9 décès sont à déplorer. "Ici, 99% des personnes résidentes sont confrontés à la maladie d'Alzheimer ce qui fait qu'en matière de respect des gestes barrières et des mesures de précaution pour faire en sorte que le virus ne les affecte pas, c'est très difficile" confesse Abdelkabire Essalhi, directeur de l'établissement.

Impossible de savoir d'où peut provenir le virus

Les EHPAD accueillent "prioritairement des personnes très fragilisés par la maladie" et malheureusement quand ils sont infectés par la COVID-19, les symptômes "les fragilisent encore plus forcément" poursuit le directeur de l'EHPAD Debrou. Il conclut : "Comme le virus est très sournois, qu'il y a des gens qui développent des symptômes et d'autres qui sont asymptomatiques, le directeur que je suis ne peut pas dire si le virus est entré au sein de l'établissement par telle ou telle personne ou tel ou tel secteur". Abdelkabire Essalhi annonce tout de même que l'unité COVID ferme aujourd'hui car "la situation est sous contrôle". Les visites dans l'étage qui avait été confiné seront possibles dés lundi 23 novembre, "c'est une bonne nouvelle" se réjouit-il.

40 personnes contaminées dans l'EHPAD Choiseul

A l'EHPAD Choiseul de Tours-Nord, la direction confirme que 28 résidents et 12 salariés sont positifs à la COVID-19. La majorité ne présente aucun symptôme. Dans le contexte actuel, les visites restent temporairement suspendues et l’établissement confiné, comme cela est le cas depuis le 6 novembre, date à laquelle a eu lieu le premier dépistage. C'est un nouvel EHPAD qui communique sur ces cas de contaminations après l'Ehpad Puygibault de Loches, plus gros cluster d'Indre-et-Loire avec 190 cas et 12 décès.

En France, sur les 46 698 décès liés à la COVID-19, on dénombre 14 530 décès dans les EHPAD. Les données de Santé Publique France du jour indique que 1 539 clusters sont en cours d'investigation dans les EHPAD.