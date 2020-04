Coronavirus : 16 décès de plus en Bretagne ce mercredi 8 avril

Le coronavirus a fait 16 morts de plus en Bretagne ces dernières 24 heures : le bilan s'élève désormais à 106 décès en hôpital et 40 en Ehpad selon l'Agence Régionale de Santé (ARS). 1.460 cas de coronavirus sont recensés au total dans la région.

Des morts en plus à l'hôpital mais davantage de retours à domicile

Le nombre de décès à l'hôpital s'élève à 106 dans la région ce mercredi, soit 11 de plus que la veille. 136 patients sont en réanimation, un chiffre plutôt stable (+1 en 24 heures). 280 malades sont en hospitalisation conventionnelle (+15 depuis hier).

Plus encourageant, le nombre de malades qui ont pu retourner à leur domicile est aussi en hausse : de 324 mardi, il est passé à 368 ce mercredi. 44 personnes sont ainsi rentrées chez elles ces dernières 24 heures.

Mortalité en hausse dans les Ehpad

40 résidents d'Ehpad sont décédés du Covid19 depuis le début de la crise dans notre région, soit 5 de plus en 24 heures.

48 établissements ont signalé au moins un cas de coronavirus parmi leurs résidents.

Hausse du nombre de cas

1.460 cas de coronavirus ont été confirmés dans notre région depuis le début de la crise, dont 46 ces dernières 24 heures. Le Morbihan reste le département le plus touché avec 459 cas (+7 en 24 heures), mais c'est en Ille-et-Vilaine que ce chiffre a le plus augmenté depuis hier : on y compte désormais 338 malades (+14 en 24 heures). 326 cas sont recensés dans le Finistère (+12) et 188 dans les Côtes d'Armor (+6).

Parmi les 1.460 cas, 98 personnes ne résident pas en Bretagne, soit dix de plus que la veille. 51 personnes, dont les départements de résidence ne sont actuellement pas encore connus, ont aussi fait l’objet de prélèvements biologiques dans les centres hospitaliers de Lorient, Morlaix, Pontivy, Saint-Malo, Rennes, Brest ou Quimper.