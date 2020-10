Coronavirus : Dans le Loiret, une dégradation de la situation sanitaire selon les derniers chiffres

Les chiffres de l'épidémie de Covid-19 continuent de se dégrader en Centre-Val de Loire. Ils ont été publié ce mardi par l'Agence Régionale de Santé. Le taux d'incidence atteint 266 cas positifs pour 100.000 habitants, et dans le détail, on observe que c'est encore dans le Loiret et en Indre-et-Loire que la situation se dégrade le plus.

Dans le Loiret le taux d'incidence est passé de 211 à 317 au cours du dernier week-end, entre vendredi et lundi 26 octobre. Et dans la métropole d'Orléans, ce taux dépasse maintenant 350 cas pour 100 000 habitants, beaucoup plus qu'en fin de semaine dernière. Dans la métropole de Tours, il est encore plus élevé.

Carte des taux d'incidence dans les 22 métropoles françaises (données Géodes) - Santé Publique France

Les autorités de santé regardent aussi de près le taux d'incidence du virus chez les personnes âgées de plus de 65 ans, celles qui ont le plus de risques de développer une forme grave de la maladie, et d'être hospitalisées. Dans le Loiret, il était en fin de semaine dernière de 205 cas pour 100 000 habitants, presque deux fois plus qu'au début du mois d'octobre.

Le nombre d'hospitalisations en forte hausse

Les hospitalisations augmentent, sensiblement en région Centre Val de Loire. Il y en a eu 60 de plus en 24 heures, 12 patients de plus dans le Loiret, 43 en Eure-et-Loir. Une part de ces hospitalisations aboutiront à des placements en réanimation ou soins critiques, c'est ce qui inquiète les autorités de santé.

Actuellement 78 patients sont en réanimation dans les hôpitaux de la région, dont 38 dans les hôpitaux d'Orléans et Montargis. Qui ont enregistré quatre décès supplémentaires liés au Covid 19 en une semaine. Ces malades qui étaient âgés de 51 à 90 ans. Au total on compte 22 décès supplémentaires dans la région, dont trois décès en EHPAD.