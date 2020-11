Coronavirus : l'épidémie toujours en hausse en Occitanie, des signaux d'amélioration encore trop faibles

Pas de relâchement. Voilà le mot d'ordre sur lequel a insisté l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie, dans un point de situation tenu ce mardi 10 octobre. Selon les autorités sanitaires, dans la région, les quelques signes de ralentissement de l'épidémie ne sont pas suffisants pour crier victoire. Il sera même nécessaire de respecter scrupuleusement les mesures de confinement pour voir les taux d'incidence baisser, et freiner la progression de l'épidémie dans la région.

Le pic du printemps largement dépassé

En Occitanie, depuis le mois d'octobre, les chiffres de l'épidémie ont largement dépassé le pic atteint lors du mois d'avril. La situation sanitaire est donc plus grave que lors du premier confinement. Les autorités sanitaires décomptent, sur les quatre dernières semaines, plus de 600 morts du coronavirus, dont plus de 500 dans les hôpitaux, et 80 en Ehpad.

Pour le mois de novembre, les hospitalisations de patients covid sont plus nombreuses de 80% par rapport aux chiffres du printemps. Les admissions en réanimation dépassent elles de 25% celle du mois d'avril.

Les efforts des équipes soignantes se poursuivent afin de dégager du temps et de la place pour les malades du coronavirus. 40% de places en réanimation en plus, soit 650 lits supplémentaires ont été mis en place dans la région, mais déjà 90% sont occupés par des patients covid.

Des signaux d'amélioration trop faibles pour se relâcher

Le taux d'incidence atteint les 400 personnes positives sur 100 000 habitants en Occitanie, soit huit fois le seul d'alerte. "La situation est critique" selon Pierre Ricordeau, le directeur général de l'Agence Régionale de Santé en Occitanie. "Les prochaines semaines vont être cruciales. La situation est ambiguë, car on note à certains endroits des ralentissements, mais des accélérations de l'épidémie dans d'autres zones".

Les courbes ne fléchissent pas encore - Pierre Ricordeau, directeur général de l'Agence Régionale de Santé en Occitanie

Le taux d'incidence continue par exemple de grimper dans le Gers et dans le Lot, mais aussi en Lozère et dans l'Aude. Les Hautes-Pyrénées deviennent, elles, le département où le taux d'incidence est l'un des plus fort. Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé parle ailleurs d'une hausse des indicateurs qui se poursuit, même si elle ralentit, tout en refusant de parler de stabilité ou de "fléchissement", comme l'a fait le patron du SAMU 31 Vincent Bounes qui parle de "frémissement vers le mieux".

Partout dans la région, les entrées à l'hôpital continuent d'augmenter, certes moins qu'au début de l'automne, "mais les courbes ne fléchissent pas encore" explique Pierre Ricordeau, en rappelant les propos tenus par Jérôme Salomon, directeur général de la santé : "le pic est devant nous".