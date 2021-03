Supension du vaccin AstraZeneca : "Ca nous a retardé mais ça repart" réagit le directeur de l'ARS Occitanie

Après les tergiversations autour du vaccin AstraZeneca - suspendu avant d'être à nouveau utilisé - où en est-on de la campagne de vaccination en Occitanie ? "Ca nous a un petit peu retardé, mais ça a bien repris" analyse Pierre Ricordeau, directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) en Occitanie, qui comptabilise 10 000 vaccinations dans la région avec ce vaccin depuis sa ré-autorisation, entre vendredi et samedi.

Un rythme qui doit s'accélerer encore

Depuis le début de la campagne de vaccination, 820 000 injections en Occitanie, selon Pierre Ricordeau; "près de 47% des plus de 75 ans ont été vaccinés (...) et près de 10% de la population" affirme également le directeur de l'ARS dans la région.

Concernant les stocks de vaccins, qui on s'en souvient étaient loin d'être suffisants en début de campagne, Pierre Rircordeau se félicite d'une accélération du rythme : "On est passés de 70 000 à 100 000 livraisons par semaine. En avril on passera à 200 000; 275 000 en mai".

Des craintes qui perdurent autour du vaccin AstraZeneca

Si le nombre de doses de vaccins devrait continuer à augmenter, les volontaires seront-ils pour autant au rendez-vous ? La question se pose sérieusement, au vu notamment de ce sondage Odoxa, qui révèle que 56% des Français ne veulent plus du vaccin AstraZeneca. "Il y a un engouement de la vaccination" rétorque Pierre Ricordeau, "On a un dispositif de pharmacovigilance extrêment précis lorsqu'il y a des doutes, on prend des précautions, et on lève les doutes, et je crois que c'est de nature à donner confiance" détaille le directeur régional de l'ARS, qui précise qu'il n'est pas question de privilégier d'autres vaccins (celui de Pfizer ) pour les plus de 55 ans.

Pierre Ricordeau détaille l'objectif des pouvoirs publics, qui est de pouvoir vacciner toute la population adulte d'ici le début de l'été.

Sur le front de l'épidémie, le taux d'incidence moyenne repart à la hausse en Occitanie, et approche les 200 cas pour 100 000 habitants; "ca se dégrade rapidement" conclut Pierre Ricordeau.