Coronavirus : 165 cas en Bourgogne-Franche-Comté, deux morts dans le Doubs et le Jura

Un patient domicilié dans le Jura et un autre dans le Doubs ont succombé au coronavirus, annonce ce mercredi l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Ce sont les premiers morts du Covid-19 dans ces deux départements. Mardi, la mort d'une malade originaire de Seine-et-Marne, mais hospitalisée dans l'Yonne, avait été annoncée par l'ARS.

Sept patients guéris du coronavirus

Selon les chiffres de l'agence régionale de santé, 165 personnes atteintes par le Covid-19 sont recensées en Bourgogne-Franche-Comté ce mercredi, soit 18 cas de plus qu’hier. Parmi elles, sept patients sont guéris. Plus des deux tiers des patients sont suivis à domicile. Huit sont soignés en réanimation.

Le Doubs et le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté sont les plus touchés de la région : ils enregistrent toujours le plus grand nombre de cas et de cas nouveaux. Dans la Nièvre, l’Yonne, le Jura et la Haute-Saône (hors Pôle métropolitain), les cas restent sporadiques. La circulation du virus est dite modérée en Saône-et-Loire et en Côte-d’Or.