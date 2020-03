Coronavirus : 1696 morts et 29 155 cas confirmés en France

Le coronavirus a causé 365 décès enregistrés à l'hôpital en 24 heures dont, "pour la première fois, une jeune fille de 16 ans" en Ille-de-France, portant le bilan à 1696 morts depuis le début de l'épidémie, a annoncé jeudi soir le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Selon Jérôme Salomon, 3375 patients sont désormais en réanimation (+548 en une journée) avec une forme grave de la maladie, sur un total de 13 904 (+2365) patients hospitalisés en France.

"Toutes causes confondues, par rapport à l'attendu", Jérôme Salomon a indiqué que "sur la dernière semaine", la mortalité a particulièrement augmenté dans le Grand-Est +29,9%, la Corse (+39,2%), les Hauts-de-France (+12,8 %) l’Île-de-France (+13,7%) et la Bourgogne-Franche-Comté (+18,9%). "Il s'agit d'une mortalité essentiellement observée chez les plus de 65 ans", a-t-il relevé.

"4948 personnes sont sorties guéries de l'hôpital" - Jérôme Salomon, directeur général de la Santé

Un décès chez une jeune fille de 16 ans

Hormis le cas de la jeune fille de 16 ans décédée en Île-de-France, 34% des personnes en réanimation sont âgées de moins de 60 ans et 58% de 60 à 80 ans. Le Pr Salomon, qui délivre chaque soir le bilan national, a prévenu que "l'épidémie continue de s'aggraver" et mobilise "de façon exceptionnelle et inédite" l'ensemble des établissements hospitaliers, publics et privés : 576 d'entre eux reçoivent désormais des patients "Covid-19 positifs". Dernier chiffre : 4948 personnes sont sorties guéries de l'hôpital, c'est une immense majorité des cas de Covid-19.

Des questions sur l'isolement total des résidents dans les Ehpad

Le Comité consultatif national d'éthique va être saisi "en urgence" sur la question de l'isolement préventif dans leur chambre des résidents des Ehpad, a annoncé Jérôme Salomon. Alors que des interdictions voire des limitations drastiques et préventives sont décidées dans certains établissements, le gouvernement a demandé au comité consultatif national d'éthique pour connaître les avantages, les mesures de confinements et la garanties des libertés individuelles.

Qu'en est-il des symptômes de perte de l'odorat et du goût ?

Interrogé sur le cas des patients positifs qui signalent une perte de goût ou d'odorat, Jérôme Salomon a affirmé jeudi soir que l'identification de ces symptômes est "une avancée importante". "Non, on n'avait pas vu cela auparavant, c'est une découverte des médecins français. Ils ont décrit, chez des sujets jeunes, une perte totale de l'odorat voire une perte totale du goût. Ces personnes sont testées positives. Il y a bien un lien. Ces symptômes sont bénins et n'en avaient pas conscience. (...) Les Français ont été les premiers a décrire ces symptômes."