Coronavirus : 17% des Français de plus de 20 ans ont attrapé le virus, selon l'institut Pasteur

Environ 17% de la population métropolitaine âgée de plus de 20 ans a été infectée par le Covid-19 entre le début de la pandémie et le 16 février, et devrait avoir acquis une immunité - au moins partielle et de court terme - indique l'institut Pasteur ce mercredi.

Près d'un an après la mise en œuvre du premier confinement en France, l'institut Pasteur a publié mercredi des données permettant "d'apprécier la proportion de la population qui pourrait avoir acquis une immunité (au moins partielle et de court terme)" contre le Covid-19. Environ 17% de la population métropolitaine âgée de plus de 20 ans a contracté l'infection entre le début de la pandémie et le 16 février, selon les chercheurs. À la sortie du premier confinement, cette proportion était estimée à environ 5% au niveau national, avec des variations importantes entre région (de l’ordre de 10% en Ile de France et dans le Grand Est).

Pour parvenir à ces conclusions, l'Institut Pasteur s'est notamment appuyé sur le nombre de personnes hospitalisées par région et par tranche d'âge, et sur des enquêtes sérologiques qui permettent de mesurer la proportion de la population ayant développé des anticorps. Les chercheurs ont aussi travaillé sur une "estimation des probabilités d'être hospitalisé lorsqu'on est infecté".

L'Île-de-France, région la plus touchée

Un peu plus de 10% des personnes âgées de plus de 70 ans ont été contaminées au Covid-19, contre près d'un quart des 20-29 ans. L'Île-de-France apparaît comme la région la plus touchée, avec près de 30% de sa population infectée depuis le début de l'épidémie, devant les régions PACA et Grand Est. La partie Ouest du pays, et notamment la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine, semble être épargnée.

PROPORTION DE LA POPULATION AYANT ÉTÉ INFECTÉE PAR SARS-COV-2. - Institut Pasteur

Immunité de court terme ?

"Il faut bien faire attention à l'interprétation de ces estimations", prévient toutefois l'Institut, qui rappelle que "si l'infection confère sans doute une immunité sur le court terme, il est possible que cette dernière s'estompe avec le temps".