Coronavirus : une quinzaine de professionnels de santé alsaciens partent en renfort aux Antilles

40 soignants du Grand Est ont répondu à l’appel à la solidarité nationale lancé par le ministre de la Santé Olivier Véran. Parmi eux, des professionnels du CHU de Strasbourg et trois membres de la cellule d'urgence médico-psychologique du Bas-Rhin. Ils décollent ce mardi vers les Antilles.

Pour prêter main forte en Guadeloupe et en Martinique, où l'épidémie de Covid explose et où les hôpitaux sont saturés, une quinzaine de professionnels de santé du Bas-Rhin décollent de Paris en cette fin de mardi après-midi : des personnels du CHU de Strasbourg et trois membres de la Cellule d'urgence médico-psychologique du Bas-Rhin.

Au total, 240 personnels "médicaux et non médicaux" partent de métropole ce mardi soir (dont 40 du Grand-Est). Ils ont répondu à l’appel aux volontaires lancé le dimanche 8 août par Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé.

Les renforts envoyés en Guadeloupe et en Martinique sont des infirmiers, des aides-soignants, des infirmiers-anesthésistes, des médecins-anesthésistes-réanimateurs, des internes, des étudiants en santé, des manipulateurs radio.

Au printemps 2020, l'Alsace avait bénéficié de cet élan de solidarité

Le psychiatre Dominique Mastelli, responsable de la Cellule d’urgence médico-psychologique du Bas-Rhin, fait le voyage en Martinique. "Nous avons bénéficié de la solidarité nationale l'an dernier au printemps à Strasbourg, rappelle-t-il. La plupart des malades alsaciens ont trouvé des lits et des places en réanimation sur tout le territoire. Il y a eu énormément d'évacuations sanitaires. Du personnel était venu en renfort. Il est tout à fait logique que les Alsaciens répondent à l'appel de solidarité national, qui est fait en direction des DOM TOM."

