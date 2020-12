Coronavirus : 176 hospitalisations en cours dont 19 en réanimation dans le Gard

L'Agence Régionale de Santé d'Occitanie publie ce mardi soir un nouveau point de situation sur l'épidémie de coronavirus dans la région. Selon ce dernier bilan, on dénombre actuellement 1209 hospitalisations en cours (-27), dont 136 en réanimation (-9) et à ce jour 2103 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+67 en 5 jours).

Dans le Gard, 176 patients sont hospitalisés dont 19 en réanimation. En Lozère, 34 patients (dont deux en réanimation) sont en cours d'hospitalisation.

"Les retrouvailles familiales et autres rencontres amicales de cette fin d’année ne doivent pas nous faire oublier les gestes de bon sens qui permettent de nous préserver du COVID-19. Restons conscients des risques encourus par le non respect des recommandations sanitaires et prolongeons nos efforts. Relâcher les efforts maintenant reviendrait à s’exposer, exposer ses proches et risquer de les contaminer." ARS Occitanie