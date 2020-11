Coronavirus : 179 décès dans le Gard depuis le début de l'épidémie

L'ARS, l'Agence Régionale de Santé, publie ce vendredi son dernier bilan de la pandémie de covid-19, en Occitanie. Ce bulletin récapitulatif n°115 recense les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1977 hospitalisations en cours ce soir (+213 en 3 jours) dont 376 en réanimation (+36), et à ce jour 1107 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+87).

19,5% de tests positifs en moyenne

Près de 195 000 tests ont été réalisés ces sept derniers jours dans la région.

Plus le virus circule, plus les admissions à l’hôpital augmentent. "Chaque jour compte face à une situation qui se détériore, précise l'ARS. Notre système de soins doit actuellement absorber un afflux massif de malades COVID-19 mais aussi tous les autres patients qui ont besoin de soins." Les capacités de prise en charge en réanimation ont été augmentées de 36% ces dernières semaines pour atteindre en ce moment 640 lits dédiés, avec les personnels soignants et matériels spécifiques. Pour maintenir partout des capacités d’accueil en réanimation (par exemple en cas d’accident de la route), des transferts de patients ont été organisés et des soins non urgents ont progressivement été déprogrammés.

Dans le Gard, 359 personnes sont actuellement hospitalisées (59 de plus sur les trois derniers jours). 81 sont en réanimation. Le total des décès depuis le début de l'épidémie s'élève dans le département à 179 personnes, soit 15 de plus en trois jours.

En Lozère, qui a connu 22 décès, 54 personnes sont hospitalisées, cinq sont en réanimation.