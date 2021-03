Coronavirus : 1811 personnes vaccinées ce week-end sur le Pâquier à Annecy, bien plus qu'espéré

Un centre de vaccination éphémère a été installé ce week-end sur le Pâquier, à Annecy. Les plus de 75 ans et les personnes âgées entre 50 et 74 ans, souffrant de comorbidité, ont pu recevoir une dose du vaccin d'AstraZeneca. L'objectif des 1.000 vaccinés a été largement dépassé.

L'impressionnante fil d'attente de ce samedi matin était déjà un premier indice, la campagne massive de vaccination organisée ce week-end sur le Pâquier à Annecy est un succès. Le centre éphémère a reçu 1.811 patients, beaucoup plus que l'objectif des 1. 000 fixé lors de l'annonce de l'opération. Elle était réservée aux plus de 75 ans et aux 50/74 ans souffrant d'une comorbidité. Les volontaires ont pu se présenter sans prescription médicale et ont reçu une dose du vaccin d'AstraZeneca. Après 736 injections samedi, il y a eu 1.075 personnes ce dimanche.

Vaccination massive également en Savoie

En Savoie, une campagne massive de vaccination a également eu lieu ces deux derniers jours à Chambéry, Aix-les-Bains, Yenne et Modane. Au total, plus de 1.000 patients de plus de 75 ans ont reçu leur première injection. Selon la préfecture de Savoie, 40 % des plus de 75 ans du département ont déjà reçu une dose du vaccin.