Jour après jour, France Bleu Saint-Etienne Loire s'efforce de relayer les initiatives des uns et des autres pendant le confinement décidé pour lutter contre le coronavirus.

Coronavirus - 18e jour de confinement : le tour des initiatives et insolites dans la Loire et la Haute-Loire

France Bleu Saint-Étienne Loire rassemble ici jour après jour les aides et initiatives qui se mettent en place dans la Loire et la Haute-Loire pendant le confinement.

Un ado fabrique des visières de protection

A Beaulieu, un garçon de 13 ans s'est lancé dans la fabrication de visières de protection. Avec son imprimante 3D qu'il a eu à Noël, ce jeune sapeur-pompier veut aider les soignants mais aussi les artisans, les commerçants... face à la propagation du coronavirus. Un appel au dons a été fait sur la page facebook de son père pour obtenir des feuilles de plastiques transparentes rigides comme celles utilisées pour relier des dossiers (Rodhoid - format A4 200 microns de préférence ) pour fixer sur les visières.

Monistrol-sur-Loire a son centre de consultations

Un centre de consultations ouvre ce vendredi 3 mars au gymnase du Mazel à Monistrol-sur-Loire. Il sera fermé ce weekend avant d'accueillir des patients 7 jours sur 7, de 16 heures à 18 heures. "Il ne s’agit pas d'un centre de dépistage du Covid-19", précisent l'agence régionale de santé et la préfecture de haute-Loire. Il faudra être orienté spécifiquement par un médecin traitant, un médecin régulateur ou le 15. Après entretien téléphonique avec la permanence des soins ambulatoires (04 71 04 33 33), les patients seront reçus uniquement sur rendez-vous par des médecins généralistes et des infirmiers volontaires.

Une carte des circuits courts dans la Loire

Le collectif Montbrison en transition a lancé une carte des circuits courts sur toute la Loire. Vente à la ferme, magasins de producteurs, AMAP, groupements d'achats, boutiques de produits locaux, systèmes de paniers, livraisons, marchés... tout autant d'alternatives proposées sur cette carte. Il y a pour l'heure plus de 160 adresses disponibles.