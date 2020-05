Coronavirus : 19 cas positifs dans un Ehpad à Saïx dans le Tarn

9 résidents et 10 membres du personnel de l'Ehpad de la Pastellière à Saïx ont été testés positifs au coronavirus depuis la fin de semaine dernière. Ils sont tous de nouveau confinés.

Tout est parti d'une soignante malade et testée positive au coronavirus en fin de semaine dernière. Depuis, l'ensemble du personnel et les 60 résidents de l'Ehpad de la Pastellière ont eux aussi été testés. 9 résidents et 10 agents, dont la directrice de l'établissement sont aussi porteurs du virus.

Tous confinés

Les résidents contaminés sont de nouveau confinés dans leur chambre et les agents concernés renvoyés chez eux, placés sous quarantaine. L'Ehpad recherche donc maintenant du personnel soignant pour les remplacer au plus vite avec l'aide de la mairie et de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé.