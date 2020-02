Coronavirus : 19 nouveaux cas de contamination confirmés en France annonce Olivier Véran

Le nombre de cas de coronavirus Covid-19 grimpe à 57 en France, avec "19 nouveaux cas", annonce ce vendredi soir Olivier Véran, le ministre de la Santé.

"Nous avons 57 cas de coronavirus sur notre territoire, soit 19 cas de plus" que ce jeudi à 19 heures. "Aucun nouveau décès n'est à déploré", a déclaré Olivier Véran, lors d'une conférence de presse à Crépy-en-Valois, dans l'Oise.

Il reste 12 cas isolés et en cours d'investigation - Olivier Véran, ministre de la Santé

Plusieurs cas groupés ont été identifiés. "Six cas à Annecy. Ils concernent les voyageurs qui rentrent d'un voyage organisé en Egypte, ils étaient deux hier soir, deux cas à Montpellier. Il reste 12 cas isolés et en cours d'investigation."

Situation dans l'Oise

Dans l'Oise, "il y a 18 cas ce vendredi, soit 6 de plus que ce jeudi. Certains établissements scolaires du territoire seront fermés lundi, mardi, mercredi, sur décision de madame la rectrice et de monsieur le directeur général de l'Agence régionale de Santé." Cette fermeture permettra à des professionnels de santé "de répondre aux inquiétudes des élèves et de leur famille", a expliqué le ministre de la Santé.

Une nouvelle étape de l'épidémie franchie

"En France, une nouvelle étape de l'épidémie est franchie. Nous passons au stade 2", a déclaré Olivier Véran. "C'est-à-dire que le virus circule sur notre territoire et nous devons freiner sa diffusion."

Olivier Véran a rappelé les gestes à avoir. Il a "recommandé pour une période qui reste à déterminer d'éviter la poignée de main. Ce sont les bons réflexes qui protègent." Un conseil de défense aura lieu ce samedi matin. Il sera présidé par Emmanuel Macron et Edouard Philippe pour faire un point de situation.