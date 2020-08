CARTE - Coronavirus : 19 nouveaux départements classés en rouge, en plus de Paris et des Bouches-du-Rhône

Après Paris et les Bouches-du-Rhône, 19 nouveaux départements sont classés en zone rouge par le gouvernement. Le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé lors d'une conférence de presse ce jeudi avec le ministre de la Santé Olivier Véran et le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer.

Le gouvernement a placé 19 nouveaux départements en zone rouge (circulation active du virus) en plus de Paris et des Bouches-du-Rhône, a déclaré ce jeudi 27 août 2020 le Premier ministre Jean Castex. Cela comprend toute la région parisienne, le Loiret, la Sarthe, le Rhône, la Gironde, la Haute-Garonne, la majorité du pourtour méditerranéen (Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Vaucluse), la Guyane, et Mayotte.

Le gouvernement constate une "recrudescence incontestable de l'épidémie" qui "progresse sur tout le territoire" avec "39 cas positifs pour 100.000, quatre fois plus qu'il y a un mois", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. "L'épidémie regagne du terrain, et c'est maintenant qu'il faut intervenir", a-t-il insisté.

Quelles conséquences ?

Le Premier ministre veut un pilotage au plus près du terrain avec les maires et des préfets, qui pourraient généraliser le port du masque en extérieur, dans les zones où le virus circule activement. Ça a été le cas à Marseille notamment. Le Premier ministre se préoccupe d'ailleurs de la situation à Paris, où le port du masque n'est obligatoire que dans certaines rues. "Il est urgent d'agir en matière du port du masque" à Paris et sa petite couronne, constatant que le coronavirus y circule "activement". "J'ai demandé au préfet de police d'engager une concertation avec la maire de Paris et avec les élus des départements de la petite couronne où il me semble urgent d'agir en matière du port du masque", a affirmé le chef du gouvernement.

Dans le département où le virus circule activement, il ne sera plus possible de déroger à la jauge des 5.000 spectateurs. Ce passage en rouge permet également au préfet d’avoir plus de libertés pour prendre des mesures plus contraignantes. Ça avait été le cas par exemple en Mayenne, où les rassemblements de plus de 10 personnes ont été interdits.

Des plans de reconfinement sont prêts

"Des plans de reconfinement territoriaux ou globaux sont prêts", a aussi annoncé Jean Castex. "Mais notre objectif, c'est d'éviter un reconfinement, surtout généralisé", a-t-il déclaré.