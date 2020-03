Coronavirus : 194 cas confirmés et quatre décès dans les Alpes-Maritimes

Vingt personnes de plus ont été testées positives au coronavirus ce dimanche dans les Alpes-Maritimes. Le département recense 194 cas de contaminations et déplore quatre décès. Des patients âgés de 63, 73, 78 et 87 ans.

La Principauté de Monaco compte que cinq malades de plus ces dernières 24 heures. Ce qui porte de le nombre de personnes infectées à 23. L'une d'elle est guérie.

112 morts de plus en France ces dernières 24 heures

A l'échelle nationale, l'épidémie à fait 674 morts, dont 112 depuis hier. 16.018 contaminations. 7.240 malades sont hospitalisés, dont 1.746 en réanimation.

Quatre traitements testés au CHU de Nice

Au Centre hospitalier universitaire de Nice a été sélectionné, avec les CHU de Lille, Nantes et Strasbourg, pour participer à un essai clinique européen contre le Covid-19. Baptisé "Discovery", il sera dirigé par l'Inserm, l'institut français de la recherche médicale. Le CHU de Nice va ainsi tester quatre traitements expérimentaux. L'un d'entre eux est à base de chloroquine. Cet antipaludique suscite beaucoup d'espoir. Il a été administré à une vingtaine de patients du professeur Didier Raoult, qui exerce à l'Institut Hospitalo-universitaire Marseille infection de La Timone. L'infectiologue est convaincu de son efficacité, avec ses équipes il a décidé de traiter désormais tous ses patients infectés par le coronavirus avec un traitement à base de chloroquine.

A Nice, les patients seront sélectionnés au cas par car par infectiologues, pneumologues et réanimateurs, "selon des critères cliniques et scientifiques objectifs", indique le CHU de Nice dans un communiqué.

Aucun traitement ne sera administré au malade sans son consentement ou celui de sa famille. Les médecins chercheront notamment à déterminer leur efficacité et relever d'éventuels effets secondaires. Les équipes médicales du CHU de Nice rappellent qu'un confinement strict et l'application des gestes barrières (se laver régulièrement les mains avec du savon, supprimer les embrassades, se saluer sans se serrer la main, utiliser des mouchoirs à usage unique ...) permettent de lutter contre l'épidémie de coronavirus.