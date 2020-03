Coronavirus : 195 cas en Bretagne ce dimanche

17 cas de plus en Bretagne ce dimanche en Bretagne, par rapport à samedi. Le Morbihan est toujours le département le plus touché (114 cas contre 106 samedi). Le nombre de cas augmente également en Ille-et-Vilaine, où il est désormais de 43 contre 34. En revanche, le nombre de cas n'augmente pas dans le Finistère (34), ni dans les Côtes-d'Armor (4). Le bilan en Bretagne est toujours de trois morts depuis le début de la pandémie.

En France, l'épidémie de coronavirus a fait 127 morts, soit 36 de plus que samedi, et 5 423 cas de contamination confirmés, soit plus de 900 cas supplémentaires en un jour, selon le décompte quotidien de Santé Publique France. Cette hausse du nombre de morts et des contaminations est la plus importante enregistrée en un jour en France depuis l'apparition du virus sur le territoire.