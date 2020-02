Coronavirus : 1er cas à Cannes, pas de panique au boulodrome

L’annonce du 1er cas de coronavirus dans les Alpes-Maritimes chez une jeune Cannoise de 23 ans n’a pas vraiment perturbé le quotidien des Cannois. Le maire de Cannes David Lisnard a précisé dans un communiqué que l’état de santé de l’étudiante n’est pas inquiétant. Elle revenait d’un séjour à Milan pour la Fashion week. Sa mère a été testée. Les résultats sont attendus sans les prochaines heures.

Sur la Croisette pas de psychose

Ce 1er cas de coronavirus n’a pas suscité de psychose à Cannes. Sur la Croisette des familles et des commerçants avouent se poser des questions sur la propagation du virus ou sur les répercussions économiques mais le cas dans leur ville ne va pas les faire modifier leur quotidien. Depuis le début de la crise du coronavirus, on se lave juste beaucoup plus les mains avoue Louca, Cannois de 12 ans. A la pharmacie du Casino, en face du palais des Festivals, la pharmacienne n’a pas eu plus de clients depuis l’annonce du cas dans les Alpes-Maritimes. « Les gens sont paranos depuis que l’on parle du Coronavirus. Ils se jettent sur les masques et les gels hydro-alcooliques en rupture de stock. On doit faire office de psychologue ».

Pas de panique au boulodrome

Les joueurs de pétanque de Cannes ne sont pas inquiets. Au boulodrome en face du Palais des Festivals, on parle de pétanque et pas de Coronavirus.

On continue à se faire la bise et à se serrer la main, pas question de porter des masques et de ne plus venir jouer à la pétanque .