Coronavirus : 2.288 nouveaux cas en 24 heures, circulation "plus active" du virus

En seulement une journée, 2.288 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en France selon les chiffres publiés ce vendredi soir par la Direction générale de la Santé. Plus de 9.330 nouvelles contaminations ont été recensées en une semaine. Les autorités appellent à la vigilance : "Les indicateurs se dégradent, confirmant une circulation plus active du virus sur l’ensemble du territoire, en particulier chez les jeunes adultes".

Depuis le 9 mai, 787 clusters ont été recensés, dont 21 nouveaux depuis jeudi, mais 499 sont clôturés.

Légère baisse du nombre de patients en réanimation

5.011 malades sont toujours hospitalisés pour une infection Covid-19, avec 136 nouvelles admissions en 24 heures. 383 patients sont eux placés en réanimation, contre 390 jeudi. L’Île de France, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les Hauts-de-France, et la Guyane regroupent 69% des malades ayant une forme grave.

30.324 personnes sont décédées en France à cause du coronavirus, soit 12 de plus que la veille. 19.818 patients sont morts au sein des établissements hospitaliers et 10.506 en établissements sociaux et médico-sociaux (ces chiffres seront actualisés le 11 août).

Appel à renforcer la vigilance

La Direction générale de la Santé appelle "à renforcer la vigilance, nous mobiliser pour respecter et faire respecter les mesures barrière, les gestes de bons sens dans la lutte contre l’épidémie de la Covid-19". *

Il faut notamment être très vigilants et prudents lors des événements festifs et des rassemblements familiaux. Mais aussi se tester rapidement, en présence de symptômes même légers, si on a été dans une situation à risque.