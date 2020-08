Coronavirus : 2.524 cas supplémentaires, les Français incités à se faire dépister en rentrant de vacances

Ce mercredi, la Direction générale de la Santé (DGS) publie son bulletin quotidien de suivi de l'épidémie : 2.524 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés sur les dernières 24 heures. Un chiffre en hausse. En une journée, ce sont 1.397 nouvelles contaminations confirmées. Au total, 896 clusters ont été découverts depuis le 9 mai dernier, 578 sont clôturés mais on en dénombre 18 nouveaux en 24 heures (contre 28 mardi).

-

Certains départements proches du seuil d'alerte

Les indicateurs de suivi de l’épidémie sur le territoire national montrent une nette dégradation au cours des derniers jours, explique la DGS. Dix-neuf départements sont placés en vulnérabilité modérée en raison du taux d’incidence. Certains ont une incidence proche du seuil d'alerte fixé à 50 cas positifs pour 100.000 habitants et par semaine.

Suite à un conseil de défense ce mardi, Jean Castex n'a pas mâché ses mots : "Je le dis avec une forme de gravité, si nous ne réagissons pas collectivement, nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique qui sera difficile à contrôler". Le chef du gouvernement a annoncé une série de mesures face à une situation qui évolue "dans le mauvais sens".

Se faire dépister en rentrant de vacances

La DGS appelle les Français à respecter les gestes barrières, le port du masque et la distanciation sociale. Dès le moindre symptôme même léger (fièvre, toux, nez qui coule, mal de gorge, perte goût ou odorat), il faut consulter un médecin ou faire un test virologique sans prescription et gratuitement.

Si on a été en contact avec une personnes malade, il faut s'isoler immédiatement, rester à la maison et respecter tous les gestes barrières, "car en phase d’incubation, sans aucun symptôme, je peux être déjà contagieux et contaminer mes proches".

Confirmant l’augmentation de la circulation virale sur le territoire, la DGS incite également les Français qui rentrent de vacances à se faire dépister en signalant le lieu de villégiature, la fréquentation d’une zone de forte circulation virale dans le pays où l'on s'est rendu, et en cas de doute sur une exposition à risque (lieux de convivialité, lieux festifs où les gestes barrières ne pouvaient pas être respectés).