Coronavirus : deux enfants et sept adultes de l'école d'Ambès positifs, la mairie lance un dépistage massif

Face à la multiplication des cas de Covid dans l'école de sa commune, le maire Kévin Subrenat avait déjà en début de semaine suspendu le service de restauration scolaire. Désormais avec deux enfants et sept adultes dont une enseignante positifs, il a décidé de passer à la vitesse supérieure en lançant ce mardi matin et jusqu'à mercredi soir une vaste campagne de dépistage de sa population. Tous les enfants de l'école ont été testés ce mardi. Ce mercredi 20 janvier, les personnels communaux et tous les habitants d'Ambès sont invités à venir à leur tour.

Une démarche gratuite et sans rendez-vous

Dès l'ouverture ce mardi matin, une longue file d'attente s'est formée, "avec parfois une heure de queue" explique le maire. Mais ce dernier a pu compter sur l'implication des médecins, pharmaciens et infirmiers de son secteur, qui tous sont venus assurer des permanences. Ainsi, cinq postes de tests ont ainsi été installés dans la salle culturelle des 2 Rives, permettant d'avoir un débit suffisant pour gérer les flux.

5 postes de dépistage ont été installés derrière de grands rideaux noirs - Florence Pérusin

Ce que nous confirme cet employé municipal venu se faire tester : "Je suis venu ici car c'est rapide et sans rendez-vous. Ailleurs dans les pharmacies ou autre, il y a toujours beaucoup d'attente, là je viens d''y passer moins de 10 minutes". "Grâce à l'action coordonnée de la mairie, de l'Agence Régionale de Santé, et de l'Education nationale, ce centre a pu ouvrir en trois jours" se félicite Kévin Subrenat, qui craint l'apparition d'un cluster dans sa commune.

Le couperet de la fermeture de l'école

A l'issue de ces tests, l'Agence Régionale de Santé, contactera directement les personnes positives. Le maire craint la fermeture non seulement de son école mais aussi d'autres services municipaux qui ne seraient plus en mesure de fonctionner. "Mais ce sera un moindre mal" rajoute-t-il, "le plus important étant de briser la chaîne de contaminations qui court actuellement sur la presqu'île".

La salle des 2 Rives d'Ambès sera à nouveau ouverte ce mercredi de 8h30 à 18h30 sans rendez-vous.