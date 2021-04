Coronavirus : 300 personnes réunies place de la République à Metz pour une ré-information sur la pandémie

Près de 300 personnes se sont réunies ce samedi place de la République à Metz pour un rassemblement citoyen consacré à une ré-information sur la pandémie de coronavirus. Les participants voulaient remettre en question certaines mesures comme l'obligation du port du masque ou le confinement.

Les participants répondaient à l'appel de plusieurs organisations comme Ré-info Covid ou l'UNIC 57. La députée du Bas-Rhin Martine Wonner était également présente à ce rassemblement. Cette dernière a succédé à François Carre, co-organisateur du rassemblement, dans les différentes prises de parole qui visaient à débattre de certaines mesures prises pendant la crise sanitaire, à commencer par le port du masque.

Retirer le masque en plein air

Un peu à l'arrière de la foule, Jérôme, un participant, prête une oreille attentive à ces discours : « La députée a complètement raison, on nous manipule depuis un moment et y'en a ras-le-bol. Par exemple sur le port du masque : elle vient de nous expliquer qu'il y a plusieurs études qui démontrent qu'en extérieur il n'y en a pas besoin. » Cet employé dans la restauration confirme se sentir usé par la crise, alors qu'il n'a pas travaillé depuis un an : « C'est le fait de ne pas savoir où on va, moi je n'en peux plus à cause de ça », confie-t-il.

La manifestation a rassemblé près de 300 personnes Place de la République à metz © Radio France - Natacha Kadur

Quelques mètres plus loin, Fleur, une autre participante, se dit « sensible à ce genre d'information », toujours au sujet de l'obligation du port du masque : « Je suis maman d'un petit garçon qui va à l'école primaire et c'est insupportable pour moi de le voir le porter », explique-t-elle.

Des participants dénoncent une forme de dictature sanitaire © Radio France - Natacha Kadur

Désapprobation des mesures de confinement

Beaucoup dénoncent les différentes mesures de restriction qui s'appliquent depuis un an et leurs conséquences sur les libertés individuelles, voire, la santé mentale de leurs concitoyens : « Moi je vois des gens qui sont très mal, j'ai croisé une dame qui n'ose même plus manger de la salade ou sortir de chez elle, à cause de l'isolement et du confinement », témoigne l'une des manifestantes.

Des participants ont livré une chorégraphie en blouse blanche © Radio France - Natacha Kadur

« Nous, on n'a plus confiance », ajoute Rémi, assis sur les marches de l'Esplanade. Il évoque une forme de désinformation sur le coronavirus, parlant de « mascarade » pour qualifier la crise engendrée par la pandémie, en comparaison au nombre de morts provoqués par d'autres maladies plus courantes comme le cancer ou Alzheimer selon lui. Cette crise de confiance devient une quête de sens pour certains participants usés par la crise.