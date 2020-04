Coronavirus : 21 340 décès en France, plus de 5200 personnes hospitalisées dans un état grave

Coronavirus : 21 340 décès en France, plus de 5200 personnes hospitalisées dans un état grave

Le dernier décompte des victimes de la pandémie de coronavirus Covid-19 fait état mercredi soir en France de 21 340 morts selon Jérôme Salomon, directeur général de la Santé. Il s'agit de 544 personnes supplémentaires décédées en 24 heures. Parmi le total des victimes, 13 236 décès ont été enregistrés à l'hôpital et 8104 dans les établissements sociaux et medico-sociaux dont les Ehpad.

Une baisse des hospitalisations

Dans le détail, 29 741 personnes étaient mercredi hospitalisées pour une infection au Covid-19 en France, parmi eux 5218 sont dans un état grave en service de réanimation soit 183 patients supplémentaires. Lors des dernières 24 heures, 1619 personnes ont été hospitalisées en raison de l’infection au coronavirus. Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, relève également que "depuis le début de l'épidémie, plus de 40.657 personnes hospitalisées sont rentrées à domicile".

En tout dans le monde, "179 750 personnes sont décédées, près de 700 000 ont guéri. Les Etats-Unis sont les pays le plus touché avec 826 000 cas et 45 000 décès", selon Jérôme Salomon.

"Depuis le début de l'épidémie, plus de 40 657 personnes hospitalisées sont rentrées à domicile" - Jérôme Salomon, directeur général de la Santé

Y aurait-il un effet protecteur de la nicotine face au Covid-19 ?

La nicotine aurait des vertus préventives contre le Covid-19 selon une étude d'une équipe de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris et du neurobiologiste Jean-Pierre Changeux, membre de l’Académie des Sciences. Cette étude, révélée par France Inter, a porté sur 350 malades hospitalisés et 130 patients plus légers accueillis en ambulatoire. Tous ont été testés positifs au Covid-19.

Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé est revenu mercredi soir sur cette hypothèse, "un éventuel effet protecteur de la nicotine". Selon lui, "il faut être très prudent dans cette étude internationale observationnelle (...) puisque le taux de fumeurs varie beaucoup selon les pays, l'âge, le sexe". La nicotine entrerait en compétition avec le virus sur des récepteurs lors de l'installation du virus. "Cela doit faire l'objet d'études poussées et mérite une confirmation totale."