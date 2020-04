Coronavirus : 21.856 décès en France, le nombre de patients en réanimation continue de baisser

516 malades sont décédés en 24 heures en France : c'est le chiffre donné ce jeudi soir par le ministère de la Santé via un communiqué. Jérôme Salomon n'a donc pas tenu son point presse quotidien. On dénombre désormais 21.856 morts en France depuis le début de l'épidémie de coronavirus, soit 13.547 décès dans les hôpitaux depuis le 1er mars (+ 311 en une journée) et 8.309 décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux, dont les Ehpad (+ 205 en une journée). Le nombre de cas de coronavirus s'établit ce jeudi soir à 120.804, ce sont 1.653 cas supplémentaires en 24 heures.

Le nombre de patients en réanimation en baisse pour le 15e jour consécutif

29.219 malades sont toujours hospitalisés en France pour Covid-19, soit 522 personnes de moins que la veille. Mais, ces dernières 24 heures, 1.410 nouveaux patients ont été hospitalisés.

Le nombre de patients en service de réanimation pour cause de coronavirus baisse pour le 15e jour consécutif : - 165 par rapport à la veille. En une journée, 178 nouveaux malades atteints du Covid-19 ont été admis en réanimation. Au total, 5.053 personnes sont toujours placées dans ces services. "Nous restons cependant, toujours à un niveau exceptionnel, supérieur aux capacités maximales de réanimation en France avant la crise", souligne la direction générale de la Santé.

Dans les Outre-mer, on relève 91 hospitalisations dont 29 patients en réanimation.

Plus de 42.000 personnes rentrées chez elles

Depuis le début de l’épidémie, "on dénombre 85.512 personnes hospitalisées dont 15 050 en réanimation, 42 088 rentrées à domicile après hospitalisation, sans compter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville", rappelle la direction générale de la Santé.

Le confinement doit être réussi pour réussir le déconfinement. - Jérôme Salomon, directeur général de la Santé

Via le communiqué, Jérôme Salomon souligne que "les gestes barrières doivent devenir de bonnes habitudes. Les jours qui viennent sont très importants pour être au rendez-vous du 11 mai". Respectons le confinement tout comme la distanciation physique et sociale".