Dans les Landes, les opérations de dépistage "grand public" organisé à Biscarrosse et Mimizan ont pris fin vendredi dernier. L'Agence Régionale de Santé communique ce mardi soir les résultats de ces tests : 21 cas positifs sur 1.234 personnes testées.

Coronavirus : 21 cas positifs lors des opérations de dépistage à Biscarrosse et Mimizan

Après les opérations de dépistage grand public organisées début août sur la côte sud des Landes, l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine avait décidé d'organiser la même chose la semaine dernière, du 10 au 14 août, sur Mimizan et Biscarrosse. L'opération s'est terminée vendredi. L'ARS communique ce mardi soir les résultats : sur 1.234 personnes testées, 21 sont positives, essentiellement des touristes.

A Mimizan , 762 tests ont été réalisés par le le laboratoire Forte Bio Unilabs et le Centre Hospitalier de Dax (182 tests lundi, puis 136, 161, 172, 111). Au final, 16 tests se sont rélévés positifs , dont deux Landais. Cinq personnes sont originaires des Bouches-du-Rhône, deux viennent de Côte d'Or, deux de Paris, une de Haute-Garonne, une de Gironde, une de la Sarthe, une des Hauts-de-Seine et une des Pays-Bas.

Biscarrosse : 472 tests réalisés par le laboratoire d'analyses médicales Exalab et des infirmières libérales (101 test lundi, puis 76, 89, 84, 122). Au final, 5 tests sont positifs, tous les vacanciers et résidents permanents hors du département.

L'Agence Régionale de Sante explique dans un communiqué : "Le taux de positivité global est de 1,7% (2% sur Mimzan). Il reste faible (le seul d'attention étant fixé à 5%). Toutefois, la vigilance doit rester constante, en particulier sur les lieux de vacances".

L'ARS Nouvelle-Aquitaine rappelle qu'elle mène ces opérations de dépistage dans les zones touristiques, et notamment côtières, pour mieux prendre en compte le risque saisonnier que représentent la forte affluence et le brassage de population. Les résultats permettent de mieux connaître la circulation du virus et de rompre les chaînes de contamination.

Ces dépistages permettent également aux autorités de prendre des mesures spécifiques, comme le port du masque ou l'interdiction de rassemblements, par exemple.

Une opération sur l'A63 à venir

Outre ces opérations de dépistage dans les communes, l’ARS va proposer en partenariat avec les concessionnaires d'autoroutes, Vinci Autoroutes et Atlandes, ainsi qu'avec les laboratoires ou centres hospitaliers locaux de nouvelles opérations de dépistage gratuit sur les aires d’autoroute de Nouvelle-Aquitaine.

Dans les Landes , sur l’A63 aire de Porte des Landes Est (sur la commune de Saugnac et Muret) : le samedi 29 et le dimanche 30 août de 10h30 à 17h30 (horaires prévisionnels susceptibles d’être ajustés, les informations seront actualisées sur le site internet de l’ARS Nouvelle-Aquitaine),

