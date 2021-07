Coronavirus : 21 clusters toujours actifs en Vendée, principalement dans des campings

En Vendée, 21 clusters sont toujours actifs dans des établissements recevant du public, principalement sur les communes de Saint-Jean-de-Monts et Saint-Hilaire-de-Riez. L'Agence régionale de santé assure que le département traverse en ce moment la quatrième vague de l'épidémie.

Lors de son point presse hebdomadaire en Vendée, l'Agence régionale de santé a fait le point sur la situation sanitaire dans les campings, alors que 22 clusters étaient déclarés comme actifs la semaine dernière. Il y en a désormais 21, toujours aux mêmes endroits et principalement sur deux communes : Saint-Jean-de-Monts et Saint-Hilaire-de-Riez. L'ARS qui précise également que le département traverse la quatrième vague de l'épidémie.

La circulation virale est trop rapide, et la quatrième vague est désormais bien présente

Des clusters dans des campings mais aussi des cafés ou restaurants, ou encore des colonies de vacances. Malgré tout, la vitesse des contaminations serait à la baisse dans ces endroits, avec "deux à trois contaminations par jours, contre parfois plus de dix lors du pic du 15 juillet" a précisé Josselin Vincent, responsable de la veille sanitaire à l'ARS. La plupart des personnes positives sont des saisonniers.

Taux d'incidence de 105.7

D'autres communes sont particulièrement surveillées, notamment Noirmoutier, Barbâtre et Mouilleron-Saint-Germain. Pour ce qui est du taux d'incidence, il reste haut, avec 105.7 cas déclarés positifs pour 100 000 habitants. Le 3 juillet, il y a moins d'un mois, il était seulement de 6 cas pour 100 000 habitants. L'ARS qui rappelle que le virus circule à deux vitesse dans le département : très vite sur toutes les communes du littoral, là où il y a du monde pendant ces vacances d'été, et de manière plus modérée dans les terres.